Morte avvelenate con la ricina, inquirenti in tre scuole: "C’è un computer nel mirino”, perché la cronologia può inchiodare il killer (con l’FBI) Gli inquirenti stanno provando a stringere il cerchio sul giallo di Pietracatella, come emerso a Dentro la Notizia venerdì 9 ottobre 2026, i PC possono avere un ruolo cruciale

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Sono ormai trascorsi mesi dal giallo di Pietracatella, quello che ha portato alla morte di Antonella DI Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate con la ricina a fine dicembre, ma non è stato ancora possibile dare loro giustizia. Le indagini sono proseguite a ritmo incessante, senza fermarsi nemmeno nel corso dell’estate, anche se per ora la pista passionale sembra essere quella preponderante. "Dentro la Notizia" ha deciso così di fare il punto della situazione nella puntata di venerdì 9 ottobre 2026.

Morte avvelenate con la ricina, Dentro la Notizia puntata 9 ottobre 2026: cosa è successo

Gli inquirenti che si stano occupando del giallo di Pietracatella sono ora intenzionati a concentrarsi sui dispositivi informatici, puntando a cercare dettagli che possano far capire chi ha agito alle spalle per avvelenare Antonella e Sara. Nei prossimi giorni saranno così esaminati i computer (ben 150) presenti in tre scuole, l’istituto agrario di Riccia (dove lavora il tecnico di laboratorio marito dell’amica di Di Vita), il liceo classco frequentato da Alice (la figlia superstite, ndr) e da Sara e il liceo scientifico legato alla professoressa amica di Gianni, che è stata sentita tante volte. In alcuni di questi potrebbero essere state effettuate ricerche relative all’uso della ricina. Solo nell’istituto agrario ci sarebbero ben 70 pc, compresi quelli vicino ala serra, dove vengono coltivate diverse piante.

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In questi dispositivi potrebbe essere rilevata la cronologia, ancora visibile o mal cancellata, che ha portato il killer a muoversi pensando di farla franca. Si punta a cercare parole quali ricina, veleno, semi di ricino, olio di ricino, ricino, dark web, solfato di ammonio e solfato di sodio. Non si sa se questa mossa di chi indaga possa essere legata ai messaggi comparsi sulla piattaforma Reddit, dove qualcuno nel luglio 2025 scriveva: "Sto scrivendo una storia e ho bisogno di far morire un personaggio con un veleno da consumare o iniettare. Mi dareste consigli?". La chat era andata avanti per mesi, l’utente aveva spiegato che il suo personaggio non avrebbe dovuto essere catturato o sospettato, nessuno avrebbe dovuto sospettare a un omicidio legato a un veleno. Ed effettivamente un altro utente gli aveva consigliato proprio la ricina. Dieci mesi fa, in corrispondenza con l’avvelenamento era poi stato chiesto: "Dove si può ottenere facilmente veleno ad azione rapida?". Il 5 gennaio scorso, quando le due erano già morte, qualcuno aveva scritto: "Le tossine per quanto restano nei corpi?", "L’autopsia è sempre obbligatoria?". Si proverà così a verificare se le chat possano essere partite dai computer presenti nelle scuole.

A spiegare perché si sia scelto di indirizzarsi sulle tre scuole è l’inviato Vincenzo Rubano: "Il capo della Squadra Mobile è ora in ufficio con i suoi agenti per organizzare le perquisizioni previste per la prossima settimana. L’istituto agrario vede come tecnico di laboratorio il marito della professoressa amica d’infanzia di Gianni Di Vita, poi andranno sempre a Riccia nel liceo scientifico dove la professoressa insegna matematica, verranno poi qui a Campobasso a esaminare i computer del liceo classico dove hanno studiato Alice e Sara. Anche qui perché la Procuratrice vuole escludere qualsiasi altra ipotesi. L’analisi avverrà con un software che permetterà di capire in tempo reale se siano state effettuate da questi PC ricerche anomale, legate alla ricina, o se siano stati usati per accedere al dark web".

Questa non è però l’unica novità, si sta infatti lavorando anche per saperne di più sulle ricerche legate alla piattaforma americana: "Abbiamo avuto delle indiscrezioni, probabilmente dall’FBI sono arrivate risposte parziali, sanno già probabilmente quale sia il computer utilizzato".

Gianluigi Nuzzi ipotizza questo passo possa essere preludio ad avere i primi indagati, a dire la sua a riguardo è l’ex magistrato Simonetta Matone: "Ho fatto delle ricerche, nel banco del mio vicino c’era un libro abbandonato, ‘L’elenco della flora del Molise’, io l’ho esaminato, è completissimo, la ricina non c’è ci sono migliaia di specie catalogate, ma non c’è questa pianta. Evidentemente ci si è soffermato sul tema conosceva bene che questo tipo di pianta lì non c’è in Molise. Se trovi una ricerca specifica con domande legate alle autopsie arriverai sicuro ai primi indagati".

I parenti di Gianni per ora fanno muro attorno a lui, lo difendono, arrivano a pensare si sia trattato di un incidente. Sono previste però anche altre persone in altri luoghi la prossima settimana, venerdì prossimo si terrà un nuovo briefing per capire i pezzi che ancora mancano. L’inviato è riuscito però a intercettare Di Vita, ma ha preferito evitare commenti di ogni tipo. L’avvocato Laura Sgrò si sbilancia ulteriormente su cosa può accadere a breve: "Non penso ci siano solo indagati, secondo me potrebbe esserci anche qualche misura cautelare, trovo gli accertamenti sui computer mirati, penso cerchino conferme, anche se è solo una mia supposizione. Una parte del paese è dalla parte di Gianni, lui si fa scudo su questo, ma chiaramente deve cercare la verità sulla morte di sua moglie e sua figlia". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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