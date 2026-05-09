Mortal Kombat torna al cinema, ma non dimentichiamoci cosa è successo negli anni '90: la violenza inaudita, le proteste e il rischio censura
Dai videogiochi censurati negli anni ’90 fino al ritorno sul grande schermo con Mortal Kombat II: la storia del franchise che ha rivoluzionato la cultura pop
Con l’arrivo nelle sale di Mortal Kombat II, torna sotto i riflettori uno dei franchise più iconici e controversi della cultura pop degli ultimi trent’anni. Un brand nato nei primi anni ’90 quasi per caso e diventato, nel tempo, un vero e proprio universo. Proprio a questa trasformazione è dedicato il nuovo video di approfondimento pubblicato online, che ripercorre la storia di Mortal Kombat tra censura, cinema e rivoluzioni videoludiche.
Da fenomeno arcade a simbolo della violenza nei videogiochi (indirettamente ha dato il via alla creazione del sistema di classificazione ESRB), Mortal Kombat ha attraversato epoche, generazioni e piattaforme riuscendo sempre a reinventarsi. Il video analizza proprio questa evoluzione, partendo dalle origini del progetto creato da Ed Boon e John Tobias fino ad arrivare ai moderni reboot cinematografici.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tutta la storia nel video dopo alcuni secondi di pubblicità.
Potrebbe interessarti anche
Mortal Kombat 2 è puro fan-service, e il risultato è spettacolare: i fan della saga devono correre al cinema per rendere omaggio. Recensione
Il secondo capitolo dopo il reboot del 2021 vive e respira di puro fan-service, ma i...
Karl Urban è un eroe fallito pronto a rinascere in Mortal Kombat II: il trailer che non potremo dimenticare
Mortal Kombat II ribadisce il voler riparare alle manchevolezze del primo film: ecco...
Lino Guanciale e Andrea Delogu innamorati persi al cinema, ma Giampaolo Morelli è pronto a rubare la scena: tutti i film in uscita a maggio 2026
Grandi novità al cinema nel mese di maggio tra drammi, commedie e horror, ma a colpi...
Resident Evil, il nuovo film di Zach Cregger è claustrofobico e il ritmo è sfrenato: farà male stare al passo del protagonista
Il regista di Weapons e Barbarian si tuffa nel franchise di zombie più famoso della ...
Riccardo Scamarcio, stasera in tv il suo gioiello dimenticato da tutti: il cult 'snobbato' con Vittoria Puccini
Dalla commedia Quasi orfano su Sky Comedy al doppio viaggio nel tempo con Ritorno al...
L'addio al personaggio più amato: si ritira definitivamente
Stasera, lunedì 27 aprile 2026, Fantozzi va in pensione, capolavoro comico del 1988....
Tornano le Cronache di Narnia: quando esce al cinema (e su Netflix) Il nipote del mago
La regista di Barbie porta sullo schermo Il nipote del mago, primo capitolo di un nu...
Dimenticate Creed, Michael B. Jordan diventa detective: il reboot di Miami Vice è un tuffo nostalgico nel passato
Universal ufficializza Miami Vice ’85: Michael B. Jordan e Austin Butler guideranno ...