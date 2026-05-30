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È morta Zeudi Araya, l'attrice aveva 75 anni: il figlio svela la causa della morte

L'attrice Zeudi Araya è morta il 24 maggio e a svelare l'accaduto è stato il figlio Michelangelo: ecco cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

È morta Zeudi Araya, l'attrice aveva 75 anni: il figlio svela la causa della morte
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Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica, nata in Eritrea il 10 febbraio 1951, è morta all’età di 75 anni. A dare la triste notizia è stato il figlio Michelangelo Spano: "Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia. In questo momento di grande tristezza, la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia per la comprensione e chiede che venga rispettata la propria riservatezza in questo momento di lutto".

Zeudi Araya è morta, chi era l’attrice

Figlia di un politico e nipote di un diplomatico etiope, Zeudi Araya viene notata subito per il suo innato fascino. Nel 1969, a 18 anni, infatti si diploma e vince il concorso di bellezza Miss Eritrea. Ma il vero successo arriva poco dopo, quando parte per Roma perché ingaggiata per la pubblicità di un caffè e viene notata dal regista italiano Luigi Scattini. Zeudi si ritrova così immersa nel mondo del cinema, cominciando dall’essere la protagonista di film erotici negli anni Settanta. Tra questi, ricordiamo la pellicola che segna il suo esordio da attrice, La ragazza dalle pelle di luna di Luigi Scattini, che la dirige anche in altri film, come La ragazza fuoristrada e Il corpo, rispettivamente del 1973 e 1974.

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Poi Zeudi Araya sposa il produttore cinematografico Franco Cristaldi e da quel momento la sua carriera cresce: entra nel cast di molti film prodotti dal marito, che dà vita a un cinema diverso rispetto a Scattini, definito "cinema medio". Da citare sono Il signor Robinson, mostruosa storia d’amore e d’avventure di Sergio Corbucci, dove veste i panni di "Venerdì" e recita insieme a Paolo Villaggio; Giallo napoletano (sempre di Corbucci), che la vede al fianco di Marcello Mastroianni; e Tesoromio di Giulio paradisi, film con Johnny Dorelli, Sandra Milo e Renato Pozzetto. Il suo ultimo film risale al 1987 ed è Il giorno prima, per la regia di Giuliano Montaldo. Il ritiro dalle scene avviene nei primi anni ’90. Dopo la morte di Cristaldi, Zeudi inizia a lavorare nella casa di produzione del marito, seguendo sia progetti cinematografici sia televisivi.

Dopo aver preso le distanze dai riflettori, Zeudi Araya torna in TV in due occasioni soltanto. Nel 2001, infatti, concede un’intervista al programma Satyricon insieme al suo nuovo compagno, il regista Massimo Spano: la coppia ha un figlio di nome Michelangelo, nato nel 1996. Nel 2015 torna in TV per un’altra intervista, questa volta rilasciata a Cristina Parodi in una puntata de La vita in diretta. Infine, nel 2018 si mostra in pubblico per presentare a Bologna (con il Maestro Giuseppe Tornatore) la versione restaurata in 4K di Divorzio all’italiana, film prodotto dal primo marito nel 1961.

In aggiornamento

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