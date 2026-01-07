È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto: l’addio commosso di Iva Zanicchi Sui social il messaggio di addio di Iva Zanicchi per Raffaella Bragazzi, indimenticabile voce del game show che ha segnato la TV degli anni Ottanta

Il mondo della televisione italiana piange Raffaella Bragazzi, storica e inconfondibile voce di Ok, il prezzo è giusto. A dare il triste annuncio è stata Iva Zanicchi, volto simbolo del programma per oltre un decennio, con un messaggio carico di affetto e nostalgia. Bragazzi è stata una presenza fondamentale del celebre game show, accompagnando per anni concorrenti e pubblico nella scoperta dei premi in studio. La sua voce è rimasta impressa nella memoria collettiva, diventando uno dei simboli più amati della TV degli anni Ottanta e Novanta.

Raffaella Bragazzi, la voce che ha fatto la storia di Ok, il prezzo è giusto

Raffaella Bragazzi è stata molto più di una semplice voce fuori campo. Dal 1983 al 1999 ha rappresentato un punto di riferimento costante per Ok, il prezzo è giusto, programma cult di Canale 5 che ha segnato un’epoca. Era lei a descrivere con precisione e calore gli oggetti protagonisti delle puntate, creando un legame immediato con i concorrenti e con il pubblico a casa.

Nata a La Spezia il 30 giugno 1959, Bragazzi aveva mosso i primi passi nel mondo della comunicazione su Telemontecarlo e Radio Montecarlo, affinando uno stile riconoscibile, elegante e coinvolgente. La sua professionalità e il suo timbro unico l’hanno resa una figura imprescindibile del programma, tanto da restare nel cast per ben sedici anni. Il suo percorso a Ok, il prezzo è giusto si è concluso il 25 giugno 1999, quando è stata sostituita dal doppiatore e co-conduttore Matteo Zanotti.

L’annuncio di Iva Zanicchi e il ricordo del pubblico

A comunicare la scomparsa di Raffaella Bragazzi è stata Iva Zanicchi attraverso un post sui social, accompagnato da una foto e da parole semplici ma profonde: "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo é giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella".

Un messaggio che ha immediatamente toccato il cuore dei fan. Sotto al post della cantante e conduttrice si sono moltiplicati i commenti di chi ricorda con emozione quella voce così familiare, capace di evocare un’epoca televisiva fatta di leggerezza e partecipazione. Per molti spettatori, Raffaella Bragazzi rappresenta un pezzo di infanzia e adolescenza, legato ai pomeriggi trascorsi davanti alla tv. Il legame tra Bragazzi e Iva Zanicchi non si era mai spezzato. Nel 2021, durante la prima puntata di D’Iva su Canale 5, le due si erano ritrovate grazie a un collegamento telefonico, testimoniando un affetto sincero rimasto intatto nel tempo.

