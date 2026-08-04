Mary Rivera è morta, chi era l'attrice di Spider-Man: No Way Home e la causa della morte L’attrice filippina, diventata celebre come la nonna di Ned Leeds nel film Marvel del 2021, è scomparsa alle Hawaii dopo un ictus: aveva 82 anni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Da pochi giorni è uscito nelle sale Spider-Man: Brand The New Day e, manco il tempo di acclamarlo che una notizia sconvolge i fan. È morta Mary Rivera, l’attrice filippina che in No Way Home ha interpretato Lola, ovvero la ‘nonna’ del personaggio di Ned Leeds, interpretato da Jacob Batalon. Si è spenta all’età di 82 anni e, stando a quanto riportato da TMZ, la donna sarebbe morta il 15 aprile a Honolulu, nelle Hawaii. Inoltre, sempre la fonte, ha rivelato che Rivera avrebbe avuto un ictus e sarebbe stata tenuta in vita artificialmente.

Addio a Mary Rivera, l’attrice di Spider-Man: No Way Home: la causa della morte

Mary Egida Rivera, l’attrice che interpretava la nonna di Ned in Spider-Man: No Way Home, è morta all’età di 82 anni. Secondo il suo necrologio, era nata il 2 giugno 1943 a Iloilo, nelle Filippine, ed è morta il 15 aprile a Honolulu, nelle Hawaii. Un familiare ha riferito a TMZ che Rivera è stata colpita da un ictus ed è stata tenuta in vita artificialmente, aggiungendo che era "estremamente orgogliosa" del suo ruolo in No Way Home e che ottenerlo era uno dei suoi traguardi più importanti. Rivera lascia il marito Alejandro Rivera e i figli Carmela Jones, Paul Rivera, Edwin Rivera e Angela Kelly.

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Nel film, Rivera appare in una scena insieme a Peter Parker, interpretato da Andrew Garfield, Ned e MJ, interpretata da Zendaya. Dopo aver interrotto un momento di tensione, chiede, tramite la traduzione di Ned, allo Spider-Man di Garfield di arrampicarsi sul soffitto per rimuovere una ragnatela.

Mary Rivera, i messaggi di cordoglio

Sul suo necrologio sono stati pubblicati diversi messaggi di cordoglio. Uno recita: "Tita Mary, come mia mentore e collega, ci mancherai moltissimo. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Rivera in questo momento difficile." Un altro ricordo dice: "Ti voglio bene, mi manchi Nanay. I miei ricordi con te sono vasti e lunghi, a cominciare da quando, da bambino, mi dicevi di dire ‘Biva Marcos Lopez’, passando per tre generazioni che posavano per Cover Look, fino al momento dell’addio. Ti immagino mentre ci guardi."

Davvero una brutta notizia per i fan di Spider-Man che, a pochi giorni dall’uscita del nuovo capitolo Brand The New Day, devono assimilare la scomparsa di un’attrice il cui personaggio era simpatico a tutti, probabilmente, anche per la tenerezza con cui Rivera è riuscita a interpretarlo. Insomma, inutile negare che, se dovessimo riguardare No Way Home, lo riguarderemmo con occhi diversi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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