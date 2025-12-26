Morta Maria Sole Agnelli: due mariti nobili, cinque figli e la rapina a 100 anni
Una vita tra impegno civile, passione per i cavalli e resistenza alle sfide, dalle elezioni senza comizi alla drammatica rapina a Torrimpietra.
Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni e di Susanna Agnelli, si è spenta il 26 dicembre, pochi mesi dopo aver compiuto 100 anni. Figura di spicco della famiglia Agnelli, Maria Sole ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’imprenditoria, della cultura e dell’impegno civico, riuscendo a conciliare la discrezione tipica della sua famiglia con una vita pubblica sorprendentemente attiva e significativa.
Morta Maria Sole Agnelli, una vita all’insegna dell’eleganza
Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, Maria Sole era figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte, sorella di Gianni, Susanna, Umberto, Clara, Cristiana e Giorgio Agnelli. Cresciuta in un ambiente aristocratico e cosmopolita, ha incarnato per decenni un punto di riferimento per la famiglia, soprattutto dopo la scomparsa dei fratelli maggiori.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno, un incarico che ha ricoperto senza mai tenere comizi o campagne elettorali, basandosi esclusivamente sulla stima della popolazione locale. La sua esperienza rappresentò un esempio precoce di partecipazione femminile alla vita politica, in un periodo in cui il ruolo delle donne era ancora limitato.
La passione per i cavalli e lo sport
Parallelamente, Maria Sole coltivò la sua passione per i cavalli. La sua scuderia fu tra le più celebri in Italia, e il purosangue Woodland portò il suo nome e quello del Paese sul podio olimpico, conquistando la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 nella disciplina dell’equitazione individuale. Grazie a questo impegno, divenne un punto di riferimento per il mondo ippico italiano.
I figli e i matrimoni nobili
Maria Sole si sposò due volte: nel 1953 con il conte Ranieri Campello della Spina, scomparso nel 1959, dal quale ebbe quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Nel 1964 convolò a nozze con il conte Pio Teodorani-Fabbri, con cui rimase fino al 2022, anno della sua morte, e dal quale ebbe il figlio Edoardo. La contessa ha sempre voluto proteggere i figli dai riflettori, cercando di farli crescere lontani dalla notorietà della famiglia Agnelli, privilegiando la vita in campagna e la passione per la natura e i cavalli.
La rapina a Torrimpietra
Nonostante la sua riservatezza, il nome di Maria Sole tornò alla ribalta dei media all’inizio del 2025, quando fu vittima di una rapina nella sua villa di Torrimpietra. Tra l’8 e il 9 gennaio, una banda di rapinatori fece irruzione nella tenuta di 320 ettari, legando il vigilante e la governante mentre Maria Sole dormiva ignara dell’accaduto. I malviventi portarono via una cassaforte contenente gioielli e orologi di lusso, facendo perdere le proprie tracce. L’allarme scattò solo quando il vigilante riuscì a liberarsi e a contattare il 112. I carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia e della compagnia di Civitavecchia hanno condotto i rilievi e ascoltato i testimoni, ma i responsabili non sono stati ancora identificati.
Potrebbe interessarti anche
Eredità Agnelli, John Elkann ancora in ‘duello’ con Margherita. E Hamilton lo bacchetta: “Ci penso mentre dormo”
Prosegue il processo svizzero che contrappone il presidente di Ferrari e la madre. M...
Nicola Pietrangeli, chi era la moglie Susanna: il tradimento e la delusione per Licia Colò
4 grandi amori nella vita della leggenda del tennis italiano e quell'amore senza fin...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 19 dicembre 2025: la decisione imprevista di Viola
Le trame di UPAS per venerdì 19 dicembre 2025: la prof e il magistrato decidono di r...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella
Le trame di UPAS per giovedì 18 dicembre 2025: Riccardo può diventare primario, ment...
Un posto al sole, le anticipazioni di oggi: Gagliotti mette in ginocchio Marina e Roberto
Un Posto al Sole, martedì 23 dicembre 2025: braccio di ferro tra Roberto, Marina e G...
Point Break diventa una serie TV dopo 35 anni: Keanu Reeves ci sarà? Ecco cosa sappiamo
Point Break - Punto di Rottura torna sullo schermo in versione serie tv: surf, rapin...
Tom Cruise, stasera in TV il suo film della svolta: un cult (milionario) che ha rivoluzionato il cinema
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 22 dicembre 2025: dal ro...
Barbara Berlusconi, il racconto choc tra figli, depressione e Adhd: “Ho solo una struttura mentale diversa”
La primogenita dell’ex leader di Forza Italia ha parlato delle difficoltà dell’esser...