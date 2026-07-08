È morta Louise Lasser, la donna che conquistò Woody Allen: la causa della morte della musa di "Bananas" Si è spenta a 87 anni la star americana, seconda moglie e prima musa di Woody Allen: recitò in "Bananas" e segnò gli esordi del regista prima del grande successo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Si è spenta a 87 anni Louise Lasser, attrice diventata celebre tra cinema e televisione grazie ai primi film del regista newyorkese Woody Allen (di cui è stata la seconda moglie e musa) e al successo della sitcom Mary Hartman, Mary Hartman. Al momento, non è stata resa nota la causa della morte e, l’annuncio, è stato dato dalla sua migliore amica, Susan Charlotte, al New York Times. Una vita scandita non solo tra successo e riflettori: non sono mancati gli scandali, l’arresto per droga e un’ apparizione al Saturday Night Live rimasta nella storia. Un percorso intenso e travagliato che l’ha resa una delle figure più enigmatiche della Hollywood degli anni Settanta.

Addio a Louise Lasser, la carriera, il successo e l’amore con Woody Allen

Louise Lasser, attrice statunitense, prima musa e seconda moglie di Woody Allen, è morta il 6 luglio all’età di 87 anni nella sua casa di Manhattan, a New York. La notizia è stata confermata al New York Times dalla sua amica Susan Charlotte ma, le cause della morte non sono state rese note. Nata a New York l’11 aprile 1939, dopo gli studi in scienze politiche si avvicina al teatro, dove conosce Woody Allen. I due si sposano nel 1966 e, sebbene il matrimonio finisce nel 1969, mantengono un rapporto di stima e amicizia. Durante la loro relazione, Allen l’ha voluta nei suoi primi film di successo, tra cui Prendi i soldi e scappa, Il dittatore dello stato libero di Bananas e Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere). La svolta della sua carriera arriva nel 1976 con il ruolo da protagonista nella sitcom Mary Hartman, Mary Hartman, che le regala fama internazionale.

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Louise Lasser, dal successo all’oblio

Quella di Louise non è stata una vita di soli successi e momenti felici. Purtroppo, nessuno arriva ad avere un’esistenza senza problemi. Inizia per lei una fase molto difficile, tra scelte sbagliate e problemi di vario genere. Sempre nel 1976 viene arrestata per possesso di una modesta quantità di cocaina e condannata a sei mesi di libertà vigilata, oltre all’obbligo di proseguire le cure psichiatriche. Nello stesso anno, inoltre, un altro episodio che difficilmente verrà dimenticato, la fa finire sulla bocca di tutti. Si tratta della conduzione dell’ultima puntata stagionale del Saturday Night Live: una stagione, la sua, decisamente da dimenticare e considerata tra le meno riuscite nella storia del celebre programma che ha una certa rilevanza in America.

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