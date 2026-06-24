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Chi era Cristiana Brandolini d’Adda, la sorella prediletta di Gianni Agnelli morta a 99 anni

Morta a 99 anni Cristiana Brandolini d’Adda: sorella dell’Avvocato Agnelli, aveva scelto una vita lontana dai riflettori tra stile, arte e riservatezza.

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Redazione

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È morta Cristiana Brandolini d’Adda, chi era la sorella prediletta di Gianni Agnelli
Raiplay

La famiglia Agnelli perde una delle sue figure più discrete e affascinanti. È morta a 99 anni Cristiana Brandolini d’Adda, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e ultima rappresentante di una generazione che ha segnato la storia italiana. A differenza di altri membri della famiglia più potente d’Italia, aveva scelto una vita lontana dai riflettori, tra arte, cultura e mondanità internazionale.

È morta Cristiana Brandolini d’Adda, l’ultima Agnelli della sua generazione

Cristiana Brandolini d’Adda si è spenta il 23 giugno 2026 nella sua casa di Venezia, circondata dagli affetti. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo della famiglia Agnelli: era l’ultima ancora in vita tra i fratelli e le sorelle di Gianni, Giorgio, Umberto, Clara, Susanna e Maria Sole, morta nel dicembre 2025. Nata a Torino il 16 febbraio 1927, era figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte di San Faustino e nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Quinta di sette figli, aveva vissuto la grande storia della famiglia senza mai cercare un ruolo da protagonista e sgomitare per ottenere visibilità sui media.

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Chi era Cristiana Brandolini d’Adda: il legame con speciale con Gianni Agnelli e la vita lontano dai riflettori

Il rapporto con Gianni Agnelli fu uno degli aspetti più importanti della sua vita. In più occasioni, Cristiana è stata descritta come la sorella più vicina all’Avvocato, quella con cui condivideva non solo i legami familiari ma anche una particolare affinità di carattere, gusto ed eleganza. Alcuni la indicavano addirittura come la sua "sorella prediletta", definizione che negli anni è entrata nel racconto della famiglia Agnelli e del loro rapporto speciale.

A differenza del fratello, diventato uno dei simboli dell’industria italiana, Cristiana preferì una vita più riservata. Scelse di tenersi lontana dalle vicende aziendali e dall’esposizione mediatica, coltivando invece le sue passioni per l’arte, la cultura e il mecenatismo.

Nel 1947 sposò il conte Brando Brandolini d’Adda nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma. Dal matrimonio nacquero quattro figli: Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino. Era inoltre zia di John Elkann. La sua vita si divise tra Venezia, la tenuta di Vistorta in Friuli e Parigi, dove visse dal 1968 sulla Rive Gauche. Amante dell’arte e degli interni, fu ritratta da fotografi come Cecil Beaton e Horst P. Horst e divenne una presenza costante e apprezzata nel mondo del jet set internazionale. Lontana dai riflettori, ma mai fuori dai grandi ambienti culturali, sostenne realtà artistiche come la Fondation de la Vocation e il Watermill Center di Robert Wilson.

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