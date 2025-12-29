Brigitte Bardot, bufera su Milena Gabanelli e Anna Falchi: gli omaggi all’attrice scatenano le polemiche
Dai ricordi di Milena Gabanelli all’omaggio social di Anna Falchi: la morte di Brigitte Bardot accende ironie, critiche e polemiche sui social.
La scomparsa di Brigitte Bardot ha riportato al centro dell’attenzione l’eredità di una diva senza tempo. Attrice, simbolo di bellezza e libertà, la Bardot è stata ricordata con affetto da fan e colleghi. Ma non tutti i tributi hanno trovato consenso: alcuni, come il racconto di Milena Gabanelli e il post di Anna Falchi, hanno acceso polemiche e ironie sui social.
Brigitte Bardot raccontata da Milena Gabanelli
Milena Gabanelli ricorda un incontro con Brigitte Bardot del 1983, a Saint Tropez, quando la giornalista la invitò a una rassegna cinematografica a Milano. L’episodio restituisce l’immagine di un’attrice splendida e distante, fedele al suo spirito anticonformista. La Gabanelli descrive così l’apparizione di Bardot: "Aveva addosso un eschimo, jeans dentro agli stivali, senza trucco, capelli sciolti, bellissima. Non mi degnò di uno sguardo".
La stessa ricorda il breve soggiorno alla Madrague, la celebre casa di Bardot popolata di animali, che conferma l’immagine anticonformista della diva. Durante l’incontro, però, l’attenzione di Brigitte sembra altrove: parla con il suo gatto, sposta giornali, risponde al telefono, ignorando quasi del tutto la proposta della giornalista. Alla fine, rifiuta cortesemente l’invito e accompagna la Gabanelli di nuovo a Saint Tropez. "Mi ero sentita un’intrusa e mi veniva da piangere…", racconta la giornalista, sottolineando il disagio provato. Il racconto ha diviso il pubblico, ma ha anche ispirato l’ironia di Selvaggia Lucarelli che, commentando il passaggio "non mi degnò di uno sguardo e si mise a parlare con il gatto", ha chiosato con un pungente: "Non vedo errori".
Anna Falchi e l’omaggio social a Brigitte Bardot: quando il tributo diventa polemica
Se il ricordo di Milena Gabanelli ha fatto discutere, l’omaggio social di Anna Falchi ha scatenato una vera tempesta di commenti. La conduttrice ha voluto salutare Brigitte Bardot con un post su Instagram, accompagnato però da un carosello di foto che ritraggono lei stessa, ispirata – a suo dire – allo stile della diva francese. "Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo", scrive Falchi, spiegando poi di essere stata spesso paragonata a Bardot e di essersi ispirata a lei in set e servizi fotografici. Il confine tra omaggio e autocelebrazione, però, per molti follower è apparso troppo sottile.
Tra i commenti spuntano frasi al vetriolo: "Ma come si può fare un post del genere", "Poco egoriferita la signora", "C’è un po’ di Brigitte Bardot in questo protagonismo?". Altri utenti parlano apertamente di cattivo gusto, soprattutto per aver fatto paragoni proprio nel giorno della scomparsa di un’icona "unica e imparagonabile".
