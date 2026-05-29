Moriarty, il genio del crimine ha un segreto: la storia di Sherlock Holmes non sarà mai più la stessa L'universo di Sherlock Holmes si espande e regala un colpo di scena atteso da anni: il villain Moriarty esce dall'ombra e avrà una serie tv tutta sua.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un cattivo che ha sempre rubato la scena senza mai averla davvero. Il professor James Moriarty, nemico assoluto di Sherlock Holmes, si prepara finalmente a uscire dall’ombra. Fremantle e Archery Pictures stanno sviluppando una serie TV interamente dedicata al genio criminale creato da Arthur Conan Doyle. Un progetto ambizioso che racconterebbe, per la prima volta, la storia dal punto di vista di chi ha sempre orchestrato tutto dall’oscurità. Di seguito, tutti i dettagli.

Moriarty, in sviluppo una serie tv sul nemico di Sherlock Holmes: cosa sappiamo

Un villain da protagonista. È questa la scommessa di Moriarty (titolo provvisorio), la nuova serie TV che Fremantle e Archery Pictures stanno sviluppando attorno al Professor James Moriarty, il leggendario antagonista di Sherlock Holmes. A scrivere il progetto sono Chris Cornwell e Oliver Lansley. In questa versione moderna, Moriarty è un professore di psicologia criminale alla Durham University che in segreto orchestra i crimini più sofisticati del nord dell’Inghilterra. Quando un’organizzazione rivale minaccia il suo impero, è costretto a collaborare con la polizia come consulente, sfruttando la legge per eliminare i nemici senza smascherarsi. Al suo fianco c’è la detective Imogen Burrows, investigatrice metodica dello Yorkshire. La serie è ancora priva di una rete distributiva, mentre Fremantle gestirà le vendite internazionali.

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A produrre è Archery Pictures di Kris Thykier, già nota per Operation Mincemeat e Fate: The Winx Saga. Sul fronte casting, il personaggio è stato interpretato nel tempo da Andrew Scott, Jared Harris e Ralph Fiennes, mentre oggi è Dónal Finn a vestirne i panni in Young Sherlock su Prime Video. Sull’onda del successo delle recenti rivisitazioni holmesiane, Moriarty punta a diventare un franchise crime moderno incentrato su uno dei villain più iconici della letteratura.

Enola Holmes 3, quando uscirà il terzo film Netflix

Netflix ha annunciato che Enola Holmes 3, uscirà globalmente il 1° luglio 2026. Il film, con Millie Bobby Brown (giovane attrice amatissima, proveniente dalla serie di successo Stranger Things) nuovamente protagonista, si svolge a Malta e segna un tono più maturo rispetto ai capitoli precedenti. La giovane detective si ritroverà ad affrontare vari casi, tra cui quello più difficile della sua vita, che la mette alla prova sia sul piano investigativo che su quello emotivo. In tutto questo, inoltre, ci sarà anche un’evoluzione nella relazione con Tewkesbury (Louis Partridge). Per quanto riguarda il cast, tornano:

Henry Cavill

Helena Bonham Carter

Himesh Patel

Sharon Duncan-Brewster

Alla regia c’è Philip Barantini, con la sceneggiatura ancora affidata a Jack Thorne.

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