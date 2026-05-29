Moriarty, il genio del crimine ha un segreto: la storia di Sherlock Holmes non sarà mai più la stessa
L'universo di Sherlock Holmes si espande e regala un colpo di scena atteso da anni: il villain Moriarty esce dall'ombra e avrà una serie tv tutta sua.
C’è un cattivo che ha sempre rubato la scena senza mai averla davvero. Il professor James Moriarty, nemico assoluto di Sherlock Holmes, si prepara finalmente a uscire dall’ombra. Fremantle e Archery Pictures stanno sviluppando una serie TV interamente dedicata al genio criminale creato da Arthur Conan Doyle. Un progetto ambizioso che racconterebbe, per la prima volta, la storia dal punto di vista di chi ha sempre orchestrato tutto dall’oscurità. Di seguito, tutti i dettagli.
Moriarty, in sviluppo una serie tv sul nemico di Sherlock Holmes: cosa sappiamo
Un villain da protagonista. È questa la scommessa di Moriarty (titolo provvisorio), la nuova serie TV che Fremantle e Archery Pictures stanno sviluppando attorno al Professor James Moriarty, il leggendario antagonista di Sherlock Holmes. A scrivere il progetto sono Chris Cornwell e Oliver Lansley. In questa versione moderna, Moriarty è un professore di psicologia criminale alla Durham University che in segreto orchestra i crimini più sofisticati del nord dell’Inghilterra. Quando un’organizzazione rivale minaccia il suo impero, è costretto a collaborare con la polizia come consulente, sfruttando la legge per eliminare i nemici senza smascherarsi. Al suo fianco c’è la detective Imogen Burrows, investigatrice metodica dello Yorkshire. La serie è ancora priva di una rete distributiva, mentre Fremantle gestirà le vendite internazionali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A produrre è Archery Pictures di Kris Thykier, già nota per Operation Mincemeat e Fate: The Winx Saga. Sul fronte casting, il personaggio è stato interpretato nel tempo da Andrew Scott, Jared Harris e Ralph Fiennes, mentre oggi è Dónal Finn a vestirne i panni in Young Sherlock su Prime Video. Sull’onda del successo delle recenti rivisitazioni holmesiane, Moriarty punta a diventare un franchise crime moderno incentrato su uno dei villain più iconici della letteratura.
Enola Holmes 3, quando uscirà il terzo film Netflix
Netflix ha annunciato che Enola Holmes 3, uscirà globalmente il 1° luglio 2026. Il film, con Millie Bobby Brown (giovane attrice amatissima, proveniente dalla serie di successo Stranger Things) nuovamente protagonista, si svolge a Malta e segna un tono più maturo rispetto ai capitoli precedenti. La giovane detective si ritroverà ad affrontare vari casi, tra cui quello più difficile della sua vita, che la mette alla prova sia sul piano investigativo che su quello emotivo. In tutto questo, inoltre, ci sarà anche un’evoluzione nella relazione con Tewkesbury (Louis Partridge). Per quanto riguarda il cast, tornano:
- Henry Cavill
- Helena Bonham Carter
- Himesh Patel
- Sharon Duncan-Brewster
Alla regia c’è Philip Barantini, con la sceneggiatura ancora affidata a Jack Thorne.
Potrebbe interessarti anche
Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown torna in azione a Malta: un matrimonio in vista e il caos sono solo l'inizio
Netflix mostra le prime immagini di Enola Holmes 3: uscita il 1° luglio 2026, tra un...
Enola Holmes 3, Netflix annuncia la data d'uscita e spiazza con tre grandi novità
Il terzo film della saga è ufficialmente in arrivo su Netflix: ecco la data d'uscita...
Il giovane e affascinante investigatore torna con nuovi casi: Prime Video annuncia la seconda stagione della serie
Dopo il boom mondiale, la serie Young Sherlock ottiene il rinnovo: Prime Video confe...
Young Sherlock è pronta a sbalordire tutta Italia: quando esce la serie su Amazon Prime Video
La nuova serie TV Young Sherlock di Amazon Prime Video debutterà prestissimo con due...
Attesa da tempo su Prime Video, questa serie ci conquisterà in pochi episodi: il trailer ufficiale è esplosivo
La star di “After” sta per tornare con una nuova e imperdibile serie nei panni dell’...
È morto Michael Pennington, l’attore vestì i panni Tiaan Jerjerrod in Star Wars – Il Ritorno dello Jedi: le cause della morte
È morto a 82 anni Michael Pennington, attore shakespeariano noto ai fan di Star Wars...
Katie Holmes e la madre Kathleen illuminano il red carpet di New York con l'amore vero: un legame che fa piangere (di gioia)
L'attrice a New York ha anticipato una delle più forti tendenze dell'estate, dando l...
Colpo di scena nella seconda stagione di Watson: Sherlock non è morto e ha il volto geniale di Robert Carlyle
Dopo anni di silenzio, Sherlock Holmes riappare: Robert Carlyle entra in scena e sco...