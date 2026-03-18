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Morgane - Detective geniale, la quinta stagione mette la parola fine alla serie: perché sentiremo la sua mancanza

L'originale serie crime va in onda su Rai 1 con il capitolo conclusivo: la trama, dove eravamo rimasti e perché non potete perderla.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dal 18 marzo 2026 torna in prima serata su Rai 1 una delle serie crime più amate degli ultimi anni: Morgane – Detective geniale. La quinta stagione – otto episodi in tutto– segna l’ultimo capitolo della storia della brillante e imprevedibile Morgane Alvaro, interpretata dall’attrice francese Audrey Fleurot, che torna con nuovi casi da risolvere, ma soprattutto con molte questioni personali rimaste in sospeso che promettono di cambiare per sempre la vita della protagonista.

Un quoziente intellettivo altissimo – pari a 160 – e una vita personale piuttosto caotica, ma anche la straordinaria capacità di saper risolvere un caso meglio degli investigatori, tanto che presto Morgane potrebbe ufficialmente entrare nella polizia. Insomma, un personaggio unico nel crime europeo, lontano anni luce dalle classiche detective televisive. Una miscela di genio e caos che è diventata il marchio di fabbrica della serie, ma che con questo quinto capitolo saluterà per sempre il pubblico.

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