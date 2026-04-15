Morgan, reunion show dei Bluvertigo (con mea culpa): “Ho già rotto i co***oni”. Qual è il futuro della band
La storica band dei Bluvertigo è tornata ad esibirsi del vivo in un concerto evento a Milano, al quale seguirà un lungo tour estivo: ecco tutti i dettagli.
Ormai è ufficiale: i Bluvertigo sono tornati e, proprio ieri sera, 14 aprile 2026, l’Alcatraz di Milano ha ospitato la quarta reunion della band monzese formata da Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale: sold out, ledwall geometrici e quell’inconfondibile atmosfera sospesa tra elettronica e rock che aveva segnato un’intera generazione. Lo show evento, al quale seguirà un lungo tour estivo intitolato "Esseri umani", ha attraversato l’intera discografia del gruppo: da Acidi e basi del 1995, passando per Metallo non metallo, fino al capolavoro Zero. E non sono mancate nemmeno le lunghe riflessioni del frontman. Ma scopriamo tutti i dettagli.
Reunion Bluvertigo, Morgan: "Ho già rotto i co***oni"
Sul palco, tra un brano e l’altro, il cantante e frontman della band Morgan ha dialogato con il pubblico, salendo sul palco incappucciato in pieno stile provocatorio, dispensando riflessioni generazionali, proclami sull’intelligenza artificiale e qualche stoccata affilata. "I ragazzi sono incapaci di concepire la libertà in ogni sfera. Noi cinquantenni di oggi siamo le guide morali. Per questo abbiamo capito che era necessario ricostruire i Bluvertigo. Essere cinquantenni oggi è da privilegiati. Perché è la condizione migliore in cui potremmo trovarci. Conosciamo perfettamente l’elettronica: l’abbiamo inventata e costruita noi. I ragazzi se la trovano nelle mani e la danno per scontata. Noi siamo maturi e ne facciamo un uso critico ed etico. I ragazzi, invece, sono confusi, sbandati, manipolati… sono nati in cattività".
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Il cantante, all’anagrafe Marco Castoldi, ha poi proseguito affermando: "Stiamo affermando che l’intelligenza artificiale si sta comportando molto male. Non sta facendo un servizio, ma sta aggredendo, violentando e facendo bullismo sistemico. I boomers non ci capiscono una mi***ia, perché per loro è un costante ‘oddio l’elettronica, oddio’". A seguire, Morgan ha rivolto ai compagni di band parole sorprendentemente tenere, ammettendo apertamente di aver messo in ombra Andy nel corso degli anni, e di non aver mai compreso fino in fondo il talento di Livio Magnini. Ma dopo una lunga serie di presentazioni e ringraziamenti, il cantante ha tagliato corto: "Io non voglio essere presentato, ho già rotto i co***oni".
Bluvertigo, le date del tour estivo "Essere umani"
La sensazione, alla fine, è che questa quarta reunion non voglia essere soltanto uno specchio puntato sul passato, ma qualcosa che guarda avanti. Il tour estivo sarà il vero banco di prova: se i Bluvertigo riusciranno a portare nei festival e nei palazzetti quella stessa energia genuina percepita all’Alcatraz, potremmo davvero trovarci di fronte a un nuovo capitolo.
Le date del tour estivo "Essere umani":
- 6 luglio 2026 – ASTI – AstiMusica
- 18 luglio 2026 – ROMA – Rock In Roma / Ippodromo delle Capannelle
- 19 luglio 2026 – FIRENZE – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale
- 23 luglio 2026 – NAPOLI – Noisy Naples Fest / Mostra d’Oltremare
- 24 luglio 2026 – ASSISI (PG) – Riverock Festival
- 21 agosto 2026 – CATTOLICA (RN) – Arena della Regina
- 27 agosto 2026 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Ama Music Festival
- 12 settembre 2026 – MILANO – Kozel Carroponte
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