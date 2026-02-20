Morgan ci ricasca: niente duetto a Sanremo 2026, salta la serata con Chiello. Chi lo sostituisce
Il frontman dei Bluvertigo ha annunciato il forfait clamoroso nella serate dedicata alle cover. Al suo posto un noto pianista accompagnerà il concorrente in gara.
Morgan e Sanremo non riescono a trovare pace. A pochi giorni dall’inizio del Festival, arriva la notizia ufficiale: il frontman dei Bluvertigo non salirà sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, dove era atteso al fianco di Chiello. Un colpo di coda che non sorprende più di tanto chi segue le vicende del cantautore da anni. Ecco tutti i dettagli.
Morgan, il comunicato ufficiale sul ‘no’ a Sanremo
A mettere i puntini sulle ‘i’ è stato l’ufficio stampa di Chiello, con una nota chiara e diretta: "Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover". A sostituirlo ci sarà invece Saverio Cigarini al pianoforte, che accompagnerà Chiello nell’esibizione prevista per la serata cover. Un comunicato asciutto, che non lascia spazio a interpretazioni e che certifica l’ennesimo addio di Morgan a un palcoscenico per lui decisamente problematico.
La versione di Morgan
Poco dopo la nota dell’ufficio stampa, è arrivata la spiegazione dello stesso Morgan attraverso un post su Instagram. Il cantautore ha scelto toni pacati e quasi poetici per descrivere la sua scelta, parlando di rispetto per il brano selezionato da Chiello: "La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello".
Un copione già visto in passato
Chi segue la carriera di Morgan non può fare a meno di ricordare che questo non è il primo ‘scivolone’ del cantautore in ambito sanremese. Nel 2020, sempre sul palco dell’Ariston, andò in scena uno degli episodi più memorabili nella storia del Festival: la lite con Bugo, la fuga di quest’ultimo dal palco, il testo della canzone modificato in diretta in chiave polemica. Un momento entrato nell’immaginario collettivo e nella storia della televisione italiana (nel bene e nel male).
Da allora, il nome di Morgan è rimasto legato a quella serata. E il rapporto con il Festival in qualche modo non si è mai sanato. Un peccato, allora, che l’ex giudice di X Factor non abbia approfittato di questa seconda occasione per riscattarsi davanti al pubblico.
