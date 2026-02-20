Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Morgan ci ricasca: niente duetto a Sanremo 2026, salta la serata con Chiello. Chi lo sostituisce

Il frontman dei Bluvertigo ha annunciato il forfait clamoroso nella serate dedicata alle cover. Al suo posto un noto pianista accompagnerà il concorrente in gara.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Morgan e Sanremo non riescono a trovare pace. A pochi giorni dall’inizio del Festival, arriva la notizia ufficiale: il frontman dei Bluvertigo non salirà sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, dove era atteso al fianco di Chiello. Un colpo di coda che non sorprende più di tanto chi segue le vicende del cantautore da anni. Ecco tutti i dettagli.

Morgan, il comunicato ufficiale sul ‘no’ a Sanremo

A mettere i puntini sulle ‘i’ è stato l’ufficio stampa di Chiello, con una nota chiara e diretta: "Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover". A sostituirlo ci sarà invece Saverio Cigarini al pianoforte, che accompagnerà Chiello nell’esibizione prevista per la serata cover. Un comunicato asciutto, che non lascia spazio a interpretazioni e che certifica l’ennesimo addio di Morgan a un palcoscenico per lui decisamente problematico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La versione di Morgan

Poco dopo la nota dell’ufficio stampa, è arrivata la spiegazione dello stesso Morgan attraverso un post su Instagram. Il cantautore ha scelto toni pacati e quasi poetici per descrivere la sua scelta, parlando di rispetto per il brano selezionato da Chiello: "La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello".

Un copione già visto in passato

Chi segue la carriera di Morgan non può fare a meno di ricordare che questo non è il primo ‘scivolone’ del cantautore in ambito sanremese. Nel 2020, sempre sul palco dell’Ariston, andò in scena uno degli episodi più memorabili nella storia del Festival: la lite con Bugo, la fuga di quest’ultimo dal palco, il testo della canzone modificato in diretta in chiave polemica. Un momento entrato nell’immaginario collettivo e nella storia della televisione italiana (nel bene e nel male).

Da allora, il nome di Morgan è rimasto legato a quella serata. E il rapporto con il Festival in qualche modo non si è mai sanato. Un peccato, allora, che l’ex giudice di X Factor non abbia approfittato di questa seconda occasione per riscattarsi davanti al pubblico.

Potrebbe interessarti anche

Chiello

Sanremo 2026, Chiello canta 'Ti penso sempre': testo e significato

Il giovane cantautore Chiello debutta a Sanremo 2026 con il brano “Ti penso sempre”,...
Sanremo 2026, Serena Brancale diventa la favorita e Morgan sbarca con il toto-squalifica

Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan

Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a...
Sanremo 2026 - serata cover - duetti

Sanremo 2026, spoiler sui duetti: la strana scelta di Fedez e Masini, Samurai Jay con un colosso della musica

A meno di un mese dalla kermesse, ecco le prime indiscrezioni sulla quarta serata ch...
Tony Pitony e Francesca Fagnani

Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto

Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Duetti Sanremo 2026 - Le pagelle

Duetti Sanremo 2026, le pagelle: Pravo e Lamborghini giocano un campionato a parte. Svetta D’Amico, Da Vinci è troppo prevedibile

Le pagelle di accoppiate e brani scelti in attesa di ascoltare il risultato finale. ...
Sanremo 2026, chi sono i 30 big in gara al Festival e quando si esibiranno all'Ariston

Sanremo 2026, chi sono i 30 cantanti in gara: i big, le nuove proposte e quando si esibiranno

Un breve recap su chi sono gli artisti in gara e cosa canteranno sul palco insieme a...
Carlo Conti

Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio

Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Laura Pausini - Morgan

Laura Pausini, l’attacco di Morgan dopo l'inno di Mameli alle Olimpiadi 2026: “Musica adatta alla Disney”

L’inno italiano interpretato dalla cantante alla cerimonia d’apertura ha riscosso gr...
Sanremo 2026, le canzoni in gara - significato, autori e i temi dei brani

Sanremo 2026, le canzoni in gara ai raggi X: significato, autori e i temi trattati dagli artisti

Ballad sentimentali, storie d'amore finite male, impegno sociale e nuovi linguaggi u...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Chiello

Chiello
Colombre

Colombre
fedez

Fedez
Ditonellapiaga

Ditonellapiaga

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963