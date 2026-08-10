Morgan Freeman mette Hollywood in pausa, primo disco a 89 anni: la svolta da cantante (e l’amore per il blues) Lo spirito di Morgan Freeman è davvero instancabile, l'artista ha deciso di mettersi alla prova per la prima volta nella musica, è in arrivo il suo primo album in 12 tracce

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

Morgan Freeman è certamente uno degli attori più apprezzati a Hollywwod e non solo, basti pensare a pellicole del calibro di "Le ali della libertà", Seven", "Il cavaliere oscuro" e "Milion Dolar Baby" (in questo ultimo caso ha conquistato l’Oscar come Miglior Attore non Protagonista), ma ora ha 89 anni ha deciso di mettersi alla prova in un ambito per lui del tutto inedito. L’artista debutta infatti nella musica con "Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience", il suo primo progetto discografico.

ll debutto nella musica di Morgan Freeman: come nasce l’idea

Midurarsi in un ambito diverso rispetto a quello in cui si è abituati a lavorare non è da tutti, a maggior ragione se non si è più giovanissimi e si è dimostrato grande talento per decenni. Morgan Freeman non ha però questa paura, per questo non ha avuto alcun timore quando è capitata l’occasione di debuttare nella musica. Tutto questo è reso possibile da "Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience", un album composto da 12 tracce volto a ripercorrere la storia del blues, genere a cui è legatissimo e che adora praticamente da sempre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si avrà così modo di ascoltare l’artista interpretare alcuni brani che hanno fatto la storia, a cui seguirà poi un tour in tre date. Non si tratta, è bene precisarlo, di un esordio assoluto nel mondo delle note, l’89enne infatti aveva collaborato in passato con 21 Savage e Metro Boomin al loro album "Savage Mode II", limitandosi però a parti parlate e narrative, ora invece sarà possibile ascoltare in tutto e per tutto la sua voce con questo album.

Morgan Freeman non ha comunque intenzione di dire addio al suo lavoro di attore, chi lo ama ha la possibilità di seguirlo proprio in questo periodo nella serie "Lioness", dove recita al fianco di Nicole Kidman e Zoe Saldaña nei panni del segretario di Stato degli Stati Uniti. L’idea di smettere di lavorare, insomma, non passa quindi minimamente nella sua testa, se arriva una proposta che reputa coinvolgente difficilmente riesce a tirarsi indietro, come aveva detto un anno fa a ‘The Guardian’. "A volte l’idea di andare in pensione mi passava per la testa, ma non appena il mio agente dice che c’è un lavoro, o qualcuno ti vuole, o ti hanno fatto un’offerta, tutto torna esattamente a come era il giorno prima: quanto ti pagheranno, dove saremo?".

Il divo ha manifestato in diversi momenti l’amore per il blues, che si lega inesorabilmente con le sue origini nel Mississipi. Da bambino era infatti con la nonna a poca distanza dal lago aveva avuto modo di ascoltare queste sonorità per la prima volta, per poi portarle costantemente dentro di sé. Da sottolineare poi anche un lavoro che ha avuto modo di realizzare ben 25 anni fa in veste di imprenditore, la fondazione del Ground Zero Blues Club in Mississippi.

Potrebbe interessarti anche