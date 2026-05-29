Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Morgan contro De Gregori: “Come può non importarti della Palestina?”. Lo sfogo dopo le dichiarazioni su musica e politica

Il leader dei Bluvertigo ha commentato duramente le parole del cantautore romano, che aveva parlato di “imbarazzo” di fronte all’impegno sociale degli artisti

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Morgan non ci sta e si schiera contro Francesco De Gregori. Le recenti dichiarazioni del cantautore romano su musica e politica – come prevedibile – stanno facendo molto discutere e nello ‘scontro’ si è inserito anche il leader dei Bluvertigo, che ha commentato duramente le parole del collega. Morgan ha pubblicato un video sui social dicendo la sua e sfogandosi contro De Gregori. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Morgan durissimo contro Francesca De Gregori: "Si tratta di impegno sociale"

"Carissimissimissimo Francesco De Gregori, ti stimo, ti rispetto come artista importante per la cultura italiana" ha esordito Morgan in un video postato sui suoi profili social nella giornata di oggi. Il frontman dei Bluvertigo è poi passato all’attacco di De Gregori, criticandolo aspramente: "Vedi Francesco tu non capisci perché gli artisti devono schierarsi politicamente. Oggi credo che tu non sia sufficientemente interessato alla questione perché non hai bisogno più di lottare. Dovresti ricordarti però che la lotta è la postura naturale per chiunque abbia quello slancio che si chiama spirito artistico".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Morgan fa ovviamente riferimento alle dichiarazioni di Francesco De Gregori, che recentemente in un incontro con la stampa aveva rivelato di provare "imbarazzo" di fronte agli artisti impegnati socialmente sul palco, sempre più spesso teatro di messaggi di politica e solidarietà ("Io non faccio proclami, perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele"). "Il punto non è schierarsi, nessuno si schiera, si esprime la propria opinione di persone non condizionate, di persone coraggiose e pietose. Non si tratta di politica ma di impegno sociale e di forza delle idee" la replica di Morgan, arrivata su Instagram.

Il cantante ed ex giudice di X Factor ha commentato duramente le parole di De Gregori, che hanno sollevato un polverone nel mondo dello spettacolo e della musica (anche Elisa si è schierata contro il cantautore e a sostegno della Palestina): "Tu dici che ti lascia indifferente, questo è grave. Perché dove c’è iniquità, schiavismo, dittatura, l’indifferenza pesa a favore dell’oppressione". Poi il riferimento proprio al genocidio portato avanti in Medio Oriente da Israele: "Come può non importarti il genocidio di Palestina? Perché tu non lo vedi e non lo subisci (…) Allora dov’è quell’intelligenza che un tempo ti faceva commuovere?".

Potrebbe interessarti anche

Francesco De Gregori

Francesco De Gregori, il nuovo album e il 'no' (storico) a Sanremo: "Mai più al Festival, l'ho giurato". Ecco perché

Il cantautore ripercorre la sua storia artistica, ribadisce il “no” a Sanremo e pres...
Francesco De Gregori

Francesco De Gregori, onesto o contraddittorio? Perché dietro le parole su Bruce Springsteen c'è molto altro. Il colpo di genio 'socratico'

Se ne parla da giorni: Francesco De Gregori non si schiera politicamente e critica c...
Morgan - Bluvertigo

Morgan, reunion show dei Bluvertigo (con mea culpa): “Ho già rotto i co***oni”. Qual è il futuro della band

La storica band dei Bluvertigo è tornata ad esibirsi del vivo in un concerto evento ...
Elisa

Elisa celebra i 30 anni di carriera con un maxi concerto a Campovolo, poi la stoccata a De Gregori: "Non posso stare in silenzio"

A Campovolo una festa lunga un giorno intero tra musica, sostenibilità e riflessioni...
Amadeus

Amadeus, la stoccata di Fiorello al figlio José Sebastiani: “I cani? Adesso gli interessa altro…”. E fa tremare il mondo della Tv

Oggi a La Pennicanza l'ex conduttore di Sanremo è finito (ancora una volta) nel miri...
Francesco De Gregori

Francesco De Gregori, non abbiate paura di Nevergreen: l'arte di deludere il pubblico vi regalerà il miglior concerto della vostra vita

Nevergreen - Perfette sconosciute torna sul palco con una residency tra Milano e Rom...
Francesco De Gregori

Francesco De Gregori, 75 anni e una vita di successi: la playlist da ascoltare per celebrare una leggenda

A 75 anni Francesco De Gregori celebra una carriera leggendaria: dai classici senza ...
Pierfrancesco Favino in 'Comandante'

I film in onda in TV stasera: Pierfrancesco Favino è 'Comandante', Margot Robbie incontra Tarzan

Dall'epica storia di Comandante su Rai 1 all'avventura di The legend of Tarzan su 20...
nek

Finale Coppa Italia, Nek canta l’inno (e rischia tantissimo): da Arisa ad Al Bano fino a Laura Pausini, tutti gli artisti contestati

Nek canta l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia, ma torna la polemica:...

Salute

Riattivazione del virus Varicella-Zoster

L'importanza della prevenzione nelle persone con diabete

LEGGI

Personaggi

Francesco De Gregori

Francesco De Gregori
Lorenzo Cherubini - Jovanotti

Lorenzo Cherubini (Jovanotti)
Fabrizio Moro

Fabrizio Moro
Martina Miliddi

Simone Milani

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963