Morgan contro De Gregori: “Come può non importarti della Palestina?”. Lo sfogo dopo le dichiarazioni su musica e politica Il leader dei Bluvertigo ha commentato duramente le parole del cantautore romano, che aveva parlato di “imbarazzo” di fronte all’impegno sociale degli artisti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Morgan non ci sta e si schiera contro Francesco De Gregori. Le recenti dichiarazioni del cantautore romano su musica e politica – come prevedibile – stanno facendo molto discutere e nello ‘scontro’ si è inserito anche il leader dei Bluvertigo, che ha commentato duramente le parole del collega. Morgan ha pubblicato un video sui social dicendo la sua e sfogandosi contro De Gregori. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Morgan durissimo contro Francesca De Gregori: "Si tratta di impegno sociale"

"Carissimissimissimo Francesco De Gregori, ti stimo, ti rispetto come artista importante per la cultura italiana" ha esordito Morgan in un video postato sui suoi profili social nella giornata di oggi. Il frontman dei Bluvertigo è poi passato all’attacco di De Gregori, criticandolo aspramente: "Vedi Francesco tu non capisci perché gli artisti devono schierarsi politicamente. Oggi credo che tu non sia sufficientemente interessato alla questione perché non hai bisogno più di lottare. Dovresti ricordarti però che la lotta è la postura naturale per chiunque abbia quello slancio che si chiama spirito artistico".

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Morgan fa ovviamente riferimento alle dichiarazioni di Francesco De Gregori, che recentemente in un incontro con la stampa aveva rivelato di provare "imbarazzo" di fronte agli artisti impegnati socialmente sul palco, sempre più spesso teatro di messaggi di politica e solidarietà ("Io non faccio proclami, perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele"). "Il punto non è schierarsi, nessuno si schiera, si esprime la propria opinione di persone non condizionate, di persone coraggiose e pietose. Non si tratta di politica ma di impegno sociale e di forza delle idee" la replica di Morgan, arrivata su Instagram.

Il cantante ed ex giudice di X Factor ha commentato duramente le parole di De Gregori, che hanno sollevato un polverone nel mondo dello spettacolo e della musica (anche Elisa si è schierata contro il cantautore e a sostegno della Palestina): "Tu dici che ti lascia indifferente, questo è grave. Perché dove c’è iniquità, schiavismo, dittatura, l’indifferenza pesa a favore dell’oppressione". Poi il riferimento proprio al genocidio portato avanti in Medio Oriente da Israele: "Come può non importarti il genocidio di Palestina? Perché tu non lo vedi e non lo subisci (…) Allora dov’è quell’intelligenza che un tempo ti faceva commuovere?".

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