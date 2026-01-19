Morgan e i Bluvertigo rinascono, reunion ufficiale: "Non è nostalgia", la data del concerto evento
Un'unica data a Milano a quasi 10 anni dalla rottura della band. E i fan sono in delirio: "Grazie di cuore".
Dopo quasi 10 anni dall’annuncio della loro fine definitiva i Bluvertigo tornano insieme. Correva l’anno 2017 quando la band nata nel 1992 a Monza si sciolse definitivamente, e nel 2023 fu Andy Fluon, tastierista e voce della gruppo, ad annunciare anche la fine dei rapporti con gli altri membri, Morgan, Sergio Carnevale e Livio Magnini, dopo alcuni live insieme. L’inizio del 2026, invece, porta una grande notizia per tutti i fan, che presto potranno rivedere e riascoltare di nuovo i Bluvertigo in un concerto evento con unica data a Milano. "Questo ritorno non guarda al passato come un archivio, ma come una base viva da cui ripartire", si legge nella nota stampa diffusa dalla band, dove si sottolinea anche che no si tratta di "Un ritorno al passato, ma un nuovo modo di rimettere in movimento ciò che non ha mai smesso di vibrare". Parole che fanno ben sperare all’arrivo di nuovi progetti oltre al live appena annunciato.
I Bluvertigo tornano dopo 10 anni: la data a Milano e il futuro della band con Morgan
La grande reunion dei Bluvertigo, a quasi dieci anni dalla rottura, si terrà il 14 aprile 2026 all'Alcatraz di Milano. I biglietti per assistere al concerto evento della band brianzola sono già in vendita e migliaia di fan sono già in estasi per questo ritorno in scena di Morgan, Andy, Sergio Carnevale e Livio Magnini. Il live, dal titolo 'Essere umani', è stato spiegato così nella nota stampa: "Un essere umano è una linea di luce in mezzo al rumore", mentre sui social è stato annunciato con un testo che ha infiammato i follower: "Non è nostalgia. È il nucleo originario che torna a vibrare. La formazione che ha dato inizio a tutto, sul palco, nel presente. Una sola notte. Solo tensione, visione, suono". "Così, de botto?? Non me l'aspettavo mica io!! Prontiii", "Il 2026 inizia col botto! ", "Oddio…ma davvero?", "FRATM IN CHE SENSO", "Grazie di cuore", "E sto fulmine a Ciel sereno?, "BIGLIETTO PRESO ALL'ISTANTE", sono alcuni dei commenti che si leggono sotto al post Instagram, insieme a decine di cuoricini e frasi di stupore.
