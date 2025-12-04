Trova nel Magazine
Morata rompe il silenzio su Alice Campello: “Nessuna infedeltà”. Ma sulla rottura non smentisce

Il calciatore del Como si sarebbe confidato sulla sua situazione di coppia, negando le voci su possibili 'corna'. Mentre lo staff dell'influencer ha rassicurato i fan.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Alice Campello e Alvaro Morata
Mediaset Infinity

Alvaro Morata è tornato a parlare, indirettamente, della crisi con Alice Campello. Ma le sue parole non hanno rassicurato chi sperava in una smentita secca sulla fine del matrimonio. Il calciatore del Como, al centro di voci su una possibile rottura con l’influencer veneta, ha infatti chiarito che nessun tradimento sarebbe alla base della separazione. Anche se pare che sul resto dei particolari, circolati con insistenza in questi giorni, abbia preferito non esporsi. Ecco di seguito tutti i dettagli della storia.

Alvaro Morata, la smentita sul tradimento di Alice Campello

A riportare il pensiero di Morata è statala giornalista spagnola Alexia Rivas, collaboratrice del programma El tiempo justo, che ha raccontato in trasmissione di aver parlato direttamente con l’attaccante. "Mi assicura che non c’è nessuna terza persona e tanto meno infedeltà", ha detto la Rivas, "me lo giura quasi per i suoi figli". Nessun tradimento, dunque, sarebbe alla base della nuova rottura con Campello di cui si vocifera da giorni. E c’è di più.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Morata si sarebbe infatti definito sereno, spiegando di non dare troppo peso a ciò che si dice di lui. "Mi dice che sta bene", ha aggiunto sempre Alexia Rivas, "e che non gli importa cosa dice la gente, dato che hanno già detto tutto su di lui". Il punto chiave, però, è che queste dichiarazioni si limiterebbero a negare l’esistenza di altre persone tra lui e Alice, ma non la crisi in atto. Né le indiscrezioni che parlano di una possibile nuova separazione dopo il ritorno di fiamma a inizio 2025.

Il commento dell’entourage di Campello

Anche l’entourage dell’influencer è intervenuto, tramite il giornalista Antonio Rossi, sempre nel corso del programma El tiempo justo. Rossi ha sottolineato come, in caso di rottura definitiva, saranno i diretti interessati ad annunciare pubblicamente la notizia. E siccome finora né il calciatore né la Campello si sono espressi, la speranza è che le voci si rivelino alla fine infondate.

Restano comunque alcuni indizi social preoccupanti. Come noto, negli scorsi giorni Alvaro Morata ha cancellato dalla sua bio di Instagram la frase "Marito di…" (segno per nulla rincuorante), mentre Alice si sarebbe sfilata la fede nuziale, come si evince da alcune foto social recenti. Se a questi dettagli sommiamo poi la crisi avvenuta nell’estate 2024, il quadro che resta è piuttosto opaco. E anche se nessuno dei due ha smentito o confermato i rumors, l’impressione è che qualcosa dietro le quinte sia comunque successo. E prima verrà fatta chiarezza, prima i fan e tutti i curiosi si metteranno finalmente il cuore in pace.

Alvaro Morata

Alvaro Morata
Alice Lupparelli

Alice Lupparelli
Valentina Pesaresi

Valentina Pesaresi
andrea-delogu

Andrea Delogu

