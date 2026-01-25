Morata e Alice Campello verso il divorzio: rottura confermata, lui ha già una nuova casa Morata e Alice Campello stavolta è divorzio, lo annuncia il calciatore che ha già una nuova casa.

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media spagnoli prima di arrivare anche in Italia: tra Alvaro Morata e Alice Campello è ormai rottura definitiva, il divorzio è inevitabile. A confermarlo è stato lo stesso calciatore, oggi in forza al Como, che si è confidato con il giornalista Javi de Hoyos durante la trasmissione D Corazón in onda su La1. Nella puntata di sabato 24 gennaio, Morata ha ammesso apertamente che tra lui e la moglie "c’è una rottura", mettendo fine alle voci che circolavano da settimane.

Morata e Alice Campello è divorzio, l’annuncio del calciatore

Nonostante la separazione, l’attaccante spagnolo ha voluto sottolineare come il legame umano con Alice Campello resti fortissimo. "È la donna della mia vita", ha dichiarato, spiegando che insieme continueranno comunque a essere una famiglia per il bene dei loro quattro figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Tuttavia, il tentativo di dare una seconda possibilità al matrimonio non avrebbe funzionato. "Questa volta non è andata", avrebbe ammesso Morata, precisando che alla base della crisi non ci sarebbero terze persone coinvolte, ma motivazioni personali e dinamiche di coppia.

La storia tra Morata e Campello era già entrata in una fase complicata nell’estate del 2024, quando il calciatore annunciò pubblicamente la separazione con una storia su Instagram. "Dopo un periodo di riflessione abbiamo deciso di separarci", scriveva il 12 agosto, parole confermate poche ore dopo anche dall’influencer, che definì quella scelta "la più difficile della nostra vita". In quel periodo il gossip parlò insistentemente di presunti tradimenti, ipotesi sempre smentite da entrambi.

Dopo mesi di distanza e tensioni, all’inizio del 2025 la coppia aveva provato a ricucire il rapporto, ma senza successo. Secondo quanto riportato dal settimanale spagnolo Hola!, oggi la separazione sarebbe ormai concreta anche dal punto di vista pratico: Morata avrebbe infatti acquistato una nuova abitazione, non lontana dalla casa in cui vive Alice con i bambini che rappresentano la priorità assoluta per entrambi.

Le immagini pubblicate dal magazine mostrano il calciatore mentre si reca nella vecchia casa di famiglia per prendere i figli e trascorrere con loro momenti importanti, come il compleanno della piccola Bella. Scene che raccontano un rapporto civile per il bene dei piccoli, anche se il calciatore invece di entrare li aspetta sull’uscio di casa. La scelta di stabilirsi in una nuova casa nelle vicinanze sarebbe stata presa proprio per restare presente nella quotidianità dei figli.

Già nei mesi scorsi alcuni segnali social avevano fatto intuire la crisi: a novembre 2024 entrambi avevano modificato le rispettive biografie Instagram, rimuovendo ogni riferimento reciproco, un gesto simbolico per una coppia sempre molto esposta mediaticamente. Oggi, dopo una lunga sequenza di separazioni e tentativi di riavvicinamento, la parola "divorzio" è diventata definitiva, con Morata che avrebbe accettato la fine del matrimonio, mentre Alice tra i due sembrerebbe la più provata.

