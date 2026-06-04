Montmartre, la nuova miniserie evento di Canale 5 sarà regina degli ascolti tv: intrighi, passioni e segreti nella Parigi della Belle Époque Tra cabaret, artisti bohémien e quartieri popolari, la serie porta gli spettatori nel cuore della vita notturna e culturale francese di fine Ottocento.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dal 4 giugno 2026 Canale 5 punta tutto sul fascino della Belle Époque con "Montmartre", la nuova miniserie francese in prima visione assoluta che promette di conquistare gli appassionati di drammi storici, passioni proibite e misteri familiari. Ambientata nella Parigi del 1899, tra cabaret, artisti bohémien e quartieri popolari, la serie porta gli spettatori nel cuore pulsante di Montmartre, il simbolo della vita notturna e culturale francese di fine Ottocento.

La protagonista è Céleste Tessandier, una giovane ballerina di cabaret costretta a esibirsi nei locali più scandalosi di Parigi per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi. Nel suo cammino incontrerà Arsène Larcourt, erede di una potente famiglia borghese, e Rose Joubert, giovane donna intrappolata in una realtà fatta di sfruttamento e violenza. I tre protagonisti, apparentemente lontani tra loro, scopriranno di essere uniti da un passato comune e da un segreto capace di cambiare le loro vite per sempre.

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