Montalbano, stop alle nuove puntate e svolta inattesa per la casa del Commissario: cosa succede L’ipotesi di poter vedere una nuova stagione della serie appare ormai remota, mentre la storica dimora si appresta a vivere una nuova vita.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il Commissario Montalbano è una delle serie televisive italiane più amate di sempre, merito senza alcun dubbio dell’iconica penna di Andrea Camilleri e dei grandi protagonisti che per anni hanno dato vita sul piccolo schermo a storie coinvolgenti ed emozionanti, primo su tutti Luca Zingaretti. Qualche settimana fa si è conclusa la messa in onda su Rai 1 del ciclo di repliche della serie, che come sempre ha ottenuto un grandissimo successo, riportando in auge le speranze di molti fan di poter vedere in futuro una nuova stagione. Speranze che, a detta degli stessi protagonisti, sarebbero vane, mentre emergono sorprendenti notizie su quello che sarà il futuro della storica casa di Montalbano: scopriamo di più.

Il Commissario Montalbano, perché non ci sarà una nuova stagione

Grazie al successo registrato da Il Commissario Montalbano, negli ultimi anni si è vociferato molte volte in merito alla possibilità di vedere una nuova stagione della serie, desiderio di moltissimi fan. Dopo ben 15 stagioni e oltre 90 episodi, però, le possibilità di vedere un ritorno del Commissario Montalbano appaiono in realtà abbastanza remote. I motivi per i quali molto probabilmente non vi sarà mai una nuova stagione, nonostante esistano ancora due romanzi di Camilleri non adattati in televisione, sono molteplici, a partire dalla scomparsa di alcune figure ritenute fondamentali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 2019 è venuto a mancare Andrea Camilleri, storico autore, mentre successivamente la serie ha dovuto affrontare anche la perdita del regista Alberto Sironi, dell’attore Marcello Perracchio, di Roberto Nobile e dello scenografo Luca Crugnola. Lo stesso Cesare Bocci, iconico volto dell’ispettore Mimì Augello, ha più volte sottolineato di non riuscire nemmeno ad immaginare una nuova stagione senza questi fondamentali protagonisti. In aggiunta a questo, gli attori principali (tra i quali proprio Luca Zingaretti e Cesare Bocci) hanno rivelato di non sentirsi più pienamente adatti a questi ruoli dopo averli interpretati per moltissimi anni.

Montalbano, svolta inattesa per l’iconica casa di Punta Secca

È invece notizia delle ultime ore la svolta inattesa sul futuro della storica dimora del Commissario Montalbano a Punta Secca. Come rivelato da Repubblica, una delle case più famose di tutta Italia, con l’iconico affaccio sul mare, molto presto diventerà infatti un ristorante gourmet, che prenderà vita al piano di sotto mantenendo in quello superiore la storica funzione di b&b per i visitatori. Alle redini di questa nuova avventura ci sarà lo chef Joseph Micieli e, se tutto procederà secondo i piani, già dalla prossima primavera moltissime persone potranno cenare in uno dei set più conosciuti e iconici della televisione italiana.

Potrebbe interessarti anche