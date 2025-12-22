Rocco Schiavone e Montalbano indagano insieme: l'incontro su RaiPlay che i fan non sapevano di volere Lo scrittore siciliano è protagonista di un documentario che ripercorre i grandi passi della sua vita letteraria e non

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dal 22 dicembre è disponibile in streaming su RaiPlay un contenuto, sempre legato al centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, che farà felici i fan del Commissario Montalbano e di Rocco Schiavone. I due personaggi, nati entrambi da grandissime penne (Camilleri, appunto, e Antonio Manzini), sono protagonisti di un documentario che ne racconta la genesi, in un viaggio che vale più di qualsiasi replica vista distrattamente in tv.

Schiavone e Montalbano in streaming su RaiPlay con Camilleri Racconta – Amo le triglie di scoglio

Per la prima volta Salvo Montalbano e Rocco Schiavone, due modi diversi di stare al mondo, due universi lontani, per la prima volta si incontrano, e lo fanno in Camilleri Racconta – Amo le triglie di scoglio in streaming gratis su RaiPlay. Un racconto dedicato ad Andrea Camilleri e ad Antonio Manzini nel territorio più affascinante di tutti: quello dell’immaginazione. I due scrittori giocano a inventare l’incipit di un’indagine condotta insieme da Montalbano e Schiavone, un dialogo tra mondi che quasi fa sperare i fan i un insolito spin-off.

Il viaggio di Camilleri è diviso in cinque tappe. La prima, L’alfabeto di Andrea Camilleri, è un racconto in cento parole chiave: dalla A di amore alla Z di Zingaretti. Si prosegue con Montalbano e Schiavone indagano insieme, appunto sull’incontro con Antonio Manzini, padre delle indagini del vicequestore Rocco Schiavone. Ne Il mio Montalbano, lo scrittore torna sul suo personaggio più amato, raccontando come è nato, perché si chiama così e come è cambiato nel tempo. C’è anche un intervento di Luca Zingaretti, che racconta il lungo provino che lo ha portato a diventare il volto del commissario. Camilleri e i valori ideali della vita mostra l’incontro tra lo scrittore e il critico Vincenzo Mollica, alla vigilia della trasmissione televisiva su Rai Uno della Conversazione su Tiresia, nel marzo del 2019. L’ultima tappa, "Novanta", celebra i novant’anni di Camilleri, con immagini e parole della festa del 6 settembre 2015.

Dove vedere Camilleri Racconta – Amo le triglie di scoglio in streaming

Se vi abbiamo messo anche solo un pizzico di curiosità, trovate l’imperdibile appuntamento con Camilleri racconta – Amo le triglie di scoglio in streaming gratis sul catalogo di RaiPlay.

