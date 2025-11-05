Trova nel Magazine
Montalbano, Il campo del vasaio è un successo su Rai 1 ma i social sono spietati: "Arrabbiatissima, che schifo"

Numerosi i commenti sdegnati sui social per il ritardo nell'inizio della puntata di ieri della serie Il Commissario Montalbano, posticipata di oltre mezz'ora

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Non sono mancati i commenti entusiastici sui social per la puntata di ieri, 4 novembre, del Commissario Montalbano, intitolata Il campo del vasaio, nonostante l’inizio decisamente tardivo. Inizialmente in programma alle 21.30, come sempre, l’episodio della serie è stato infatti posticipato a oltre le 22.00, per fare spazio al primo spezzone de La forza che unisce, poi traslato su Rai 5. Una scelta del palinsesto che non ha lasciati indifferenti i molti spettatori in attesa del loro amato programma.

Social scatenati per il ritardo di Montalbano, sempre molto apprezzato

Nonostante si trattasse dell’ennesima replica, l’episodio di Montalbano di ieri, 4 novembre, Il campo del vasaio, era atteso da moltissimi spettatori e l’inizio in ritardo (oltre le 22.00) non è passato inosservato. In palinsesto alle 21.30, l’episodio è iniziato con mezz’ora di ritardo sulla tabella di marcia per fare spazio alla prima parte dello speciale La forza che unisce, dedicato ai festeggiamenti del 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Social in subbuglio, con numerosi commenti di sdegno sia per il cambio di orario non preventivato, sia per la gestione "particolare" de La forza che unisce, iniziato su Rai 1 e terminato su Rai 5. "C‘era un programma di mezzo tra Affari Tuoi e Montalbano, una roba inutile che poteva andare in una delle tante reti minori Rai", si lamenta Alfio su X. "E io purtroppo non ho potuto seguirla. Solo pezzetti, mi sono addormentata. Sono arrabbiatissima, assurdo… C’è gente che si sveglia alle 5,10 al mattino. E paghiamo il canone, che schifo", è il commento di Adele su Facebook. Ne ha giovato la concorrente Mediaset, che con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha triplicato gli ascolti Rai, superando quota 30% di share.

Montalbano, Il campo del vasaio: la spiegazione del finale

Un grande colpo di scena nel finale della puntata Il campo del Vasaio del Commissario Montalbano. Durante le indagini, si scopre che il corpo rinvenuto appartiene a Giovanni Alfano, nipote del vecchio boss mafioso Balduccio Sinagra. Gli assassini sono sua moglie Dolores (interpretata da Belen Rodriguez) e il suo amante Pecorini. Ciò che quindi sembrava un normale caso di omicidio, si è presto trasformato in una intricata lotta per il potere all’interno della cosca.

Aiutato dal fedele ispettore Fazio, Montalbano scopre le numerose verità, tra cui quella legata al suo caro amico Mimì Augello, anch’egli amante di Dolores.

