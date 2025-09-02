Il Commissario Montalbano, record su Raiplay e ora torna su Rai1. Quando va in onda Già tra i contenuti più visti sulla piattaforma, il commissario nato dalla penna di Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti riparte anche su Rai 1

Il commissario Montalbano torna in tv. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta dai romanzi dello scrittore siciliano tornerà in onda su Rai 1. Con la nuova collezione di 22 episodi che già fatto il boom di visualizzazioni su RaiPlay (tra i contenuti più visti dopo sole 24 ore), dunque, il commissario nato dalla penna di Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti si prepara a riconquistare anche la prima serata della tv. Scopriamo quando e tutta la programmazione nel dettaglio.

Il commissario Montalbano torna in onda su Rai 1: il calendario completo

Il prossimo 6 settembre ricorre il centenario di Andrea Camilleri e la Rai, per l’occasione, riporterà Il commissario Montalbano in tv. L’amatissima serie nata nel 1999 dai romanzi di Camilleri tornerà infatti in onda a partire da martedì 9 settembre 2025 e le repliche proseguiranno ogni martedì per oltre tre mesi, con l’ultimo episodio previsto per il prossimo 16 dicembre. Da ‘Il ladro di merendine’ a ‘La forma dell’acqua’ (tratta dall’esordio della serie di Camilleri) fino a ‘Gli arancini di Montalbano’, ‘La pazienza del ragno’ e ‘La danza del gabbiano’: il pubblico di Rai 1 potrà rivivere una selezione delle più celebri avventure del commissario più famoso della tv: Salvo Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti.

Il successo travolgente su RaiPlay e lo speciale Camilleri 100

A più di quattro anni dall’ultimo episodio (‘Il metodo Catalanotti’) non si hanno ancora notizie certe su quello che sarà il futuro de Il commissario Montalbano (da tempo si parla degli ultimi due episodi, ma Zingaretti si è sempre sfilato), ma l’autunno di Rai 1 sarà un’ottima occasione per celebrare la serie dei record Rai tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. A partire da ieri lunedì 1° settembre la selezione dei 22 episodi che andranno in onda dal 9 settembre al 16 dicembre è disponibile su RaiPlay, dove è già boom di visualizzazioni. Il commissario Montalbano è infatti tra i contenuti più visti della piattaforma dopo nemmeno 24 ore, a testimonianza di un successo senza tempo. Sabato 6 settembre 2025 – in occasione del sopracitato centenario di Andrea Camilleri – andrà inoltre in onda su Rai 1 lo speciale Camilleri 100, dedicato alla storia e al genio dello scrittore siciliano. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30, al termine di Affari Tuoi.

