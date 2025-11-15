Trova nel Magazine
Non solo Montalbano, le migliori fiction Rai da (ri)scoprire su RaiPlay

Da DOC – Nelle tue mani a L'amica geniale, ecco le fiction Rai più amate che puoi riscoprire in streaming su RaiPlay, tra emozioni e grandi storie.

Mare Fuori
RaiPlay

Le fiction Rai continuano a rappresentare una delle eccellenze della televisione italiana. Dramma, ironia, realismo e sentimenti si fondono in produzioni che negli anni hanno saputo conquistare il cuore del pubblico. Oggi, grazie a RaiPlay, è possibile (ri)vedere comodamente in streaming alcune delle serie più apprezzate degli ultimi tempi, senza vincoli di orario o palinsesto.

Le serie italiane che hanno fatto la storia

Tra i titoli più seguiti c’è DOC – Nelle tue mani, che ha rilanciato il genere medical drama in chiave italiana. Il protagonista, Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero), è un medico brillante che, in seguito a un trauma, perde la memoria degli ultimi dodici anni della sua vita. Costretto a ricominciare da zero, dovrà confrontarsi con un passato che non ricorda e un presente pieno di sfide. La serie, ambientata in un ospedale milanese, riesce a intrecciare storie di pazienti e conflitti personali con un linguaggio autentico e coinvolgente. Le stagioni complete di DOC sono disponibili in streaming su RaiPlay.

Altro titolo amatissimo dal pubblico è Blanca, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. La fiction racconta la storia di Blanca Ferrando, una giovane donna non vedente che lavora come consulente della polizia grazie alla sua straordinaria capacità di percezione. Interpretata con grande sensibilità da Maria Chiara Giannetta, Blanca unisce il tono investigativo a quello umano, raccontando una protagonista coraggiosa e anticonvenzionale. La serie, ambientata tra le strade di Genova, ha conquistato critica e pubblico ed è interamente visibile su RaiPlay, dove sono presenti anche contenuti extra e dietro le quinte.

Racconti di riscatto, amicizia e crescita – Mare Fuori

Negli ultimi anni, poche serie hanno avuto un impatto culturale paragonabile a Mare Fuori, ideata da Cristina Farina e prodotta da Rai Fiction con Picomedia. Ambientata in un istituto penitenziario minorile di Napoli, la fiction segue le vicende di un gruppo di ragazzi che cercano di cambiare vita, divisi tra errori del passato e speranza nel futuro. Con una scrittura intensa e personaggi complessi, Mare Fuori ha saputo parlare direttamente ai più giovani, affrontando temi come la libertà, la redenzione e la ricerca di sé. Tutte le stagioni sono disponibili in streaming su RaiPlay, dove la serie continua a registrare numeri da record.

Altro successo da non perdere è L’amica geniale, la trasposizione televisiva dei celebri romanzi di Elena Ferrante. Ambientata nella Napoli del dopoguerra, racconta l’evoluzione di due amiche, Lenù e Lila, seguite nel loro percorso di crescita tra infanzia, adolescenza e maturità. In un’Italia che cambia, le protagoniste vivono sogni, rivalità e conquiste personali, dando vita a una storia di grande potenza emotiva. La serie, co-prodotta con HBO, è visibile integralmente su RaiPlay, ideale per chi desidera immergersi in un racconto intenso e estremamente coinvolgente.

