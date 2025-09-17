L'unica fiction a reggere il peso degli anni: su RaiPlay in milioni hanno visto la replica In ‘Il Gioco degli Specchi’ Montalbano indaga tra attentati, inganni e amori proibiti: Vigata non è mai stata così pericolosa. Cos'è successo e reazioni social.

Ieri sera, martedì 16 settembre 2025, su Rai 1 è andato in onda Montalbano – Il Gioco degli Specchi, episodio (in replica) della nona stagione della celebre serie di Rai 1 (considerato da molti uno tra i più belli) e con protagonista Luca Zingaretti. Il Commissario guida ancora una volta il pubblico tra le strade di Vigata, tra esplosioni misteriose, lettere inquietanti e inganni intricati. Dietro la facciata tranquilla della cittadina siciliana si nascondono segreti pericolosi, amori proibiti e colpi di scena che tengono con il fiato sospeso. Ma cos’è successo nell’episodio di ieri e dove si può recuperare in streaming? Proseguite la lettura e avrete la risposta alle vostre domande.

Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi: cos’è successo nella puntata di ieri (16 settembre)

Nella serata di ieri, 16 settembre 2025, i telespettatori di Rai 1 è stata trasmessa la replica de Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi, in onda per la prima volta nel 2013 e appartenente alla nona stagione della serie con Luca Zingaretti. Ma di cosa parla questo episodio? Ora ve lo spieghiamo. A Vigata, una bomba carta esplode davanti a un magazzino vuoto di proprietà di Angelino Arnone. L’uomo afferma di non avere nemici, ma una lettera ricevuta poco dopo smentisce le sue parole. Montalbano sospetta che l’attentato fosse in realtà diretto contro Carlo Nicotra, boss del clan Sinagra che vive accanto al magazzino, o contro Arturo Tallarita, figlio di un suo luogotenente in carcere. Le indagini, però, rivelano che anche queste sono false piste. Intanto, il commissario si trova coinvolto in un altro enigma: la sua vicina Liliana Lombardo, moglie di un ingegnere informatico, subisce dei sabotaggi all’auto.

Per proteggerla, Montalbano inizia ad accompagnarla al lavoro. La donna accusa un ex amante, ma il commissario scopre che la relazione è ancora in corso e che l’uomo in questione è Arturo Tallarita. A quel punto i due casi si intrecciano: il proiettile trovato nell’auto del commissario non era casuale, ma era destinato proprio alla Lombardo durante i loro spostamenti. Il cast principale include Luca Zingaretti nel ruolo del Commissario Salvo Montalbano, Cesare Bocci come Mimì Augello, Peppino Mazzotta nel ruolo dell’Ispettore Giuseppe Fazio, e Angelo Russo come Catarella. Altri attori significativi sono Andrea Renzi nel ruolo di Antonio Lombardo e Barbora Bobulova.

La reazione dei social alla puntata di Montalbano

L’episodio affronta il tema della verità e dell’inganno. Montalbano è coinvolto in una serie di depistaggi che lo portano a dubitare delle proprie certezze. Il titolo Il gioco degli specchi richiama la difficoltà di distinguere realtà e menzogna, un tema che emerge sia nei rapporti tra i personaggi sia nello sviluppo della trama, mettendo continuamente alla prova il commissario. Il pubblico ama questa serie e il personaggio di Montalbano, tanto che sono sempre in molti a seguire anche le repliche. Tanti utenti sui social, ieri, in attesa della puntata hanno scritto: "Ci vediamo stasera", "È l’unica fiction italiana che ho sempre guardato e sempre la guarderò", "Si rivede sempre con piacere, l’unica che vedo intera non mi addormento e mi sorbisco anche la pubblicità…"; e ancora: "Montalbano sempre e per sempre. Grazie a Camilleri, Luca Zingaretti e Montalbano e Montalbano e Luca Zingaretti un matrimonio alla perfezione."

Come finisce Il Gioco degli Specchi e dove vedere l’episodio in streaming

Non vi sveliamo proprio il finale di questo episodio perché non vogliamo fare spoiler a chi non l’ha ancora visto e vuole vederlo. Tuttavia, possiamo dirvi che Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi colpisce perché non si limita a raccontare un giallo, ma mette in scena una storia ricca di sfumature e di personaggi profondi. Tra inganni, illusioni e verità nascoste, lo spettatore si ritrova coinvolto in un percorso che lo porta a chiedersi quanto sia difficile capire davvero ciò che è reale.

Potrete (ri)vedere l’episodio, così come tutta la serie, in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

