Non solo Montalbano, Francesca Chillemi sconvolge una scuola intera nella fiction che i fan vogliono rivedere su Rai 1

Francesca Chillemi, dal successo di Montalbano a una fiction Rai che tutti vogliono: il suo ritorno in TV è uno dei più attesi in assoluto. Fan pazzi di gioia

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Un Medico In Famiglia, Francesca Chillemi protagonista della fiction in streaming su RaiPlay
RaiPlay

Francesca Chillemi è pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico Rai, ma questa volta in un ruolo che ha fatto sognare intere generazioni. La celebre attrice, conosciuta non solo per il suo talento ma anche per la sua versatilità, il fascino e la sua bellezza genuina, torna sul piccolo schermo in una fiction su RaiPlay che è stata una delle più seguite della tv. Infatti, in molti vorrebbero proprio rivederla in quel ruolo, anche se non sono poche le interpretazioni in cui è stata impeccabile, come quella in un episodio di Montalbano. Ma vediamo tutto nello specifico.

Un Medico In Famiglia, Francesca Chillemi incanta nella fiction di successo targata Rai

Una delle fiction in cui Francesca Chillemi ha lasciato il segno è Un Medico In Famiglia, trasmessa su Rai 1 e ora in streaming su RaiPlay. La serie racconta le vicende della famiglia Martini: Lele Martini, medico vedovo, i suoi figli, il nonno Libero e le relazioni intergenerazionali che li lega. Nella quarta stagione debutta Chillemi, allora fresca vincitrice di Miss Italia, e interpreta Costanza, studentessa il cui fascino suscita interesse e rivalità tra i ragazzi, in particolare con Ciccio. Nell’episodio 4×14, Il piede in due staffe, Ciccio invita Costanza a casa, suscitando preoccupazione nella madre Nilde.

Contemporaneamente, altri personaggi affrontano i classici problemi quotidiani e momenti importanti, come Maria e Franco che aiutano un senzatetto. Alla fine, i sentimenti vengono a galla: Ciccio confessa i suoi sentimenti e la sua relazione con Emma (la sua fidanzata inglese) cambia, mentre Nilde si scusa con il figlio. Costanza, personaggio di Chillemi, non è solo una comparsa estetica: porta nuove dinamiche e fa nascere una rivalità amorosa; porta anche una sorta di crescita, e arricchisce anche la parte scolastica della serie, spesso simbolo dei conflitti adolescenziali.

Francesca Chillemi presente anche in Il Commissario Montalbano: il suo ruolo

Francesca Chillemi, oltre a Un Medico In Famiglia, ha preso parte anche al cast de Il Commissario Montalbano nell’episodio La luna di carta (stagione 7). La storia ruota attorno ad Angelo Pardo, un informatore scientifico trovato morto in casa. Pardo, medico radiato per aver praticato un aborto clandestino, era anche coinvolto in traffici di droga con la mafia locale. Chillemi interpreta Teresa Sciacca, ex fidanzata di Pardo, un personaggio delicato legato a lui da un passato doloroso e da un figlio mai nato. Teresa fa parte di un triangolo sentimentale con Michela Pardo (sorella di Angelo) ed Elena Sclafani (amante), due donne importanti nella vita del protagonista. Montalbano indaga e Teresa diventa la chiave per capire la personalità e i segreti di Pardo.

Dove vedere in streaming Montalbano e Un Medico In Famiglia

Le serie/fiction di cui vi abbiamo parlato, Un Medico In Famiglia e Il Commissario Montalbano, e che vantano anche la presenza di Francesca Chillemi, le trovate in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

