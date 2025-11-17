Non solo Montalbano, Francesca Chillemi sconvolge una scuola intera nella fiction che i fan vogliono rivedere su Rai 1
Francesca Chillemi, dal successo di Montalbano a una fiction Rai che tutti vogliono: il suo ritorno in TV è uno dei più attesi in assoluto. Fan pazzi di gioia
Francesca Chillemi è pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico Rai, ma questa volta in un ruolo che ha fatto sognare intere generazioni. La celebre attrice, conosciuta non solo per il suo talento ma anche per la sua versatilità, il fascino e la sua bellezza genuina, torna sul piccolo schermo in una fiction su RaiPlay che è stata una delle più seguite della tv. Infatti, in molti vorrebbero proprio rivederla in quel ruolo, anche se non sono poche le interpretazioni in cui è stata impeccabile, come quella in un episodio di Montalbano. Ma vediamo tutto nello specifico.
Un Medico In Famiglia, Francesca Chillemi incanta nella fiction di successo targata Rai
Una delle fiction in cui Francesca Chillemi ha lasciato il segno è Un Medico In Famiglia, trasmessa su Rai 1 e ora in streaming su RaiPlay. La serie racconta le vicende della famiglia Martini: Lele Martini, medico vedovo, i suoi figli, il nonno Libero e le relazioni intergenerazionali che li lega. Nella quarta stagione debutta Chillemi, allora fresca vincitrice di Miss Italia, e interpreta Costanza, studentessa il cui fascino suscita interesse e rivalità tra i ragazzi, in particolare con Ciccio. Nell’episodio 4×14, Il piede in due staffe, Ciccio invita Costanza a casa, suscitando preoccupazione nella madre Nilde.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Contemporaneamente, altri personaggi affrontano i classici problemi quotidiani e momenti importanti, come Maria e Franco che aiutano un senzatetto. Alla fine, i sentimenti vengono a galla: Ciccio confessa i suoi sentimenti e la sua relazione con Emma (la sua fidanzata inglese) cambia, mentre Nilde si scusa con il figlio. Costanza, personaggio di Chillemi, non è solo una comparsa estetica: porta nuove dinamiche e fa nascere una rivalità amorosa; porta anche una sorta di crescita, e arricchisce anche la parte scolastica della serie, spesso simbolo dei conflitti adolescenziali.
Francesca Chillemi presente anche in Il Commissario Montalbano: il suo ruolo
Francesca Chillemi, oltre a Un Medico In Famiglia, ha preso parte anche al cast de Il Commissario Montalbano nell’episodio La luna di carta (stagione 7). La storia ruota attorno ad Angelo Pardo, un informatore scientifico trovato morto in casa. Pardo, medico radiato per aver praticato un aborto clandestino, era anche coinvolto in traffici di droga con la mafia locale. Chillemi interpreta Teresa Sciacca, ex fidanzata di Pardo, un personaggio delicato legato a lui da un passato doloroso e da un figlio mai nato. Teresa fa parte di un triangolo sentimentale con Michela Pardo (sorella di Angelo) ed Elena Sclafani (amante), due donne importanti nella vita del protagonista. Montalbano indaga e Teresa diventa la chiave per capire la personalità e i segreti di Pardo.
Dove vedere in streaming Montalbano e Un Medico In Famiglia
Le serie/fiction di cui vi abbiamo parlato, Un Medico In Famiglia e Il Commissario Montalbano, e che vantano anche la presenza di Francesca Chillemi, le trovate in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
Guida TV
-
19 Novembre 2025
Il Commissario Montalbano - L'età del dubbioRai 1
Potrebbe interessarti anche
Francesca Chillemi sbanca su Netflix con uno dei film italiani più visti di sempre
L'ex Miss Italia siciliana, agli albori della carriera, ha affiancato Checco Zalone ...
Il Commissario Montalbano e le irresistibili attrici in competizione con Livia nella fiction Rai: c'è anche una sorpresa
Affascinante e astuto, il celebre commissario di Rai 1 resiste alle tentazioni: un v...
Francesca Chillemi brilla su Netflix in questo film che nasconde 5 incredibili curiosità
Su Netflix arriva una comicità irresistibile con una coppia d'eccezione: Alessandro ...
Boom per Montalbano, La danza del gabbiano trionfa ma il pubblico si lamenta: "Perché ci hai fatto questo?"
Montalbano torna su Rai 1 con La danza del gabbiano: tra polemiche per le repliche e...
Francesca Chillemi di nuovo mamma? L’indiscrezione sul parto 'segreto' e il nome
Stando ad alcuni rumor l’attrice avrebbe già partorito, diventando madre per la seco...
Il Commissario Montalbano - La caccia al tesoro: l’episodio più triste di Luca Zingaretti
Un nuovo caso sconvolge Vigàta: una macabra caccia al tesoro trascina Montalbano in ...
Il Commissario Montalbano - Un diario del ’43: il funerale del dottor Pasquano e le lacrime di Luca Zingaretti
Stasera, 22 ottobre su Rai 1, va in onda Un diario del ’43, episodio che rende omagg...
“Montalbano è eterno”, svolta sulle nuove puntate: la notizia più attesa dai fan
Il produttore della storica fiction Rai, Carlo Degli Esposti, non esclude un ritorno...