Il Commissario Montalbano, tutto sull'amata fiction Rai con Luca Zingaretti: trama, cast, luoghi, dove vederlo Dalla penna del grande scrittore Andrea Camilleri è nato uno dei personaggi più amati della fiction italiana: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il Commissario Montalbano è da oltre vent’anni uno dei pilastri della fiction italiana, nonché uno dei prodotti Rai più amati di sempre. Tratta dai celebri romanzi di Andrea Camilleri, la serie ha debuttato su Rai 1 nel 1999 per poi proseguire con un successo dietro l’altro fino al 2021. Il volto iconico del commissario è quello di Luca Zingaretti, che con la sua interpretazione ha reso Montalbano un personaggio indimenticabile, sospeso tra il rigore investigativo e la profondità emotiva. Oltre alla forza delle storie, la fiction deve parte del suo successo anche alle atmosfere uniche della Sicilia e alla capacità di mescolare indagine poliziesca, commedia e riflessione sociale. Ecco allora tutto quello che devi sapere sul Commissario Montalbano.

Il Commissario Montalbano, la trama della fiction

Ambientata nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata, la serie composta di 15 stagioni segue le indagini del commissario di polizia Salvo Montalbano, uomo intuitivo e determinato, ma anche ironico e capace di grande empatia, che in ogni episodio si ritrova alle prese con i più svariati casi. Le trame, spesso complesse e sfaccettate, spaziano dall’omicidio al contrabbando, dai misteri familiari ai casi legati alla corruzione politica, con intrecci che si districano tra la vita professionale e quella privata del protagonista.

Il cast del Commissario Montalbano

Oltre all’iconico Luca Zingaretti nei panni del Commissario Montalbano, anche il resto del cast si compone di grandi e talentuosi interpreti. Tra questi Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, amico fraterno e vice di Montalbano. Così come Peppino Mazzotta nel ruolo del vicecommissario Giuseppe Fazio, meticoloso e fedele collaboratore di Montalbano, e Angelo Russo nei panni dell’iconico agente Agatino Catarella, fonte inesauribile di momenti comici. Ma a loro si aggiungono anche Isabell Sollman nel ruolo di Ingrid Sjöström e Sonia Bergamasco che, dalla decima stagione, interpreta Livia, compagna storica del commissario. Per non parlare poi dei tanti artisti che si susseguono nel corso delle varie stagioni con ruoli minori.

Qual è il vero nome di Montalbano?

Il vero nome del Commissario Montalbano è Salvo Montalbano, scelto dallo scrittore Andrea Camilleri in omaggio allo scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, autore delle avventure del detective Pepe Carvalho.

Come si chiama il paese dove è stato girato Montalbano?

Nonostante i luoghi descritti da Camilleri nei suoi romanzi siano la trasposizione letteraria di località che è possibile vedere nell’agrigentino, Il Commissario Montalbano è stato girato per gran parte nel ragusano, ovvero il territorio della Sicilia in provincia di Ragusa. Entrando ancor più nel particolare, molte scene sono state girate nel paese di Scicli. Nella fiction, il Comune di Scicli ospita il famoso Commissariato di Vigata, che nella realtà è l’ex Palazzo di Città (Palazzo del Municipio), la cui stanza del sindaco è stata trasformata proprio nell’ufficio di Montalbano.

Altri luoghi iconici delle riprese del Commissario Montalbano includono Punta Secca, una frazione di Santa Croce Camerina che nella fiction rappresenta la fittizia località di Marinella, con la celebre casa fronte mare del commissario. Così come Ragusa Ibla, con il suo centro barocco che spesso fa da sfondo alle indagini, e il paese di Modica, usato per molte scene sia in interno che in esterno. A questi si aggiungono poi molti altri splendidi luoghi della Sicilia sud-orientale.

Di cosa parla Il Giovane Montalbano?

Il Giovane Montalbano è la serie spin-off de Il Commissario Montalbano e racconta gli inizi della carriera e della vita privata di Salvo Montalbano, le cui storie sono dunque ambientate alla fine degli anni ’80 e nei primi anni ’90. La serie, andata in onda dal 2012 al 2015, è ispirata sempre ai racconti e ai romanzi di Andrea Camilleri, ma si concentra sul periodo in cui Montalbano era appena diventato commissario a Vigata, raccontando al pubblico come ha conosciuto i suoi futuri collaboratori e costruito il suo metodo investigativo.

Il Commissario, nelle sue vesti più giovani, è interpretato da Michele Riondino, che offre un Montalbano più impulsivo e idealista, ma già dotato della sagacia e dell’ironia che lo renderanno celebre nel suo futuro. Anche in questo caso, le trame della fiction alternano indagini di omicidio, misteri locali e vicende legate alla mafia, ma lasciano anche spazio a momenti più leggeri, mettendo in primo piano la formazione umana e professionale del commissario.

Quando va in onda il Commissario Montalbano 2025?

In occasione dell’anniversario della nascita del grande scrittore Andrea Camilleri, avvenuta il 6 settembre 1925, Il Commissario Montalbano tornerà in onda su Rai 1 a partire da settembre 2025, con la replica di tutti i 37 episodi della fiction trasmessi in ordine cronologico.

Dove posso trovare tutti gli episodi di Montalbano e perché non si vede su RaiPlay?

Attualmente, gli episodi del Commissario Montalbano (fino alla stagione 9) sono disponibili sulla piattaforma streaming CHILI, mentre per il momento non è possibile trovare la serie completa. Su RaiPlay, invece, gli episodi della fiction rimangono disponibili solo per un breve periodo di tempo dopo la messa in onda. Sempre su RaiPlay sono però disponibili in streaming alcuni episodi dello spin-off Il Giovane Montalbano.

