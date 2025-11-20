Montalbano - L'età del dubbio, social spietati contro il trash: "Le vostre turcate!" E Rai 'assalita': "E' normale?" Sui social è guerra tra i fan irriducibili di Montalbano e gli appassionati del nuovo show condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

Sui social si è scatenato il putiferio. I fan de Il Commissario Montalbano sono infatti inviperiti nei confronti della messa in onda del primo appuntamento di Gigi e Vanessa insieme, lo show di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio su Canale 5. Il programma, che ha visto un discreto numero di ospiti sul palco, avrebbe scalzato il commissario di Luca Zingaretti, in tv con l’episodio L’età del dubbio in termini di share, per quanto la fiction basata sui romanzi di Andrea Camilleri abbia raccolto un maggior numero di spettatori.

Montalbano contro Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: social in fiamme

"Montalbano sempre anche se in replica. Tutto il resto è trash", afferma Maria Teresa su Facebook. "Conosco la serie di Montalbano a memoria, la guardo ugualmente, specialmente se l’alternativa è Gigi d’Alessio, mi dispiace ma non l’ho mai sopportato né come cantante né come altro. Peccato x Vanessa che mi sta simpatica", ribadisce Maria. Su X, invece, i commenti sono decisamente più taglienti, come quello di Tanina: "Montalbano 3.038. 000 telespettatori con tutti quegli ospiti (nel programma di Gigi e Vanessa, ndr) e quella pubblicità. Montalbano è una replica, adorata dagli intenditori di roba di qualità. Non le vostre turcate! Bene, ma non benissimo". Insomma, il verdetto sembra abbastanza concorde: per quanto lo share in percentuale sia andato a Gigi e Vanessa insieme, lo show di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, che ha raccolto il 20.5%, il pubblico ha propeso in maggioranza per Montalbano. Per il personaggio nato dal genio di Camilleri, 18.3% di share, ma oltre 3 milioni di spettatori collegati.

Non mancano poi le consuete polemiche sull’orario d’inizio della prima serata di Rai Uno e sulla pubblicità onnipresente: "Ci sarà mai una sera nella quale inizierà in orario? #Montalbano", "Che pa**e, la pubblicità lunga, poi la pubblicità corta, poi la lunga, poi ho sonno", "Ma è normale la pubblicità ogni 10 minuti? E menomale che sono le repliche delle repliche delle repliche…".

Cos’è successo nell’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano, L’età del dubbio

Montalbano si trova a indagare sulla sparizione di una ragazza, Vanna Digiulio, soccorsa poco prima mentre si dirigeva al commissariato, e sulla comparsa di un cadavere nel porto di Vigáta. Dalla perizia del dottor Pasquano si scopre che il corpo è stato avvelenato, facendo pensare a un omicidio, con la vittima sfigurata per renderla irriconoscibile. Ad aiutare Montalbano nell’indagine è l’Ufficiale della Capitaneria di Porto, il Tenente Laura Belladonna, interpretata da una strepitosa Isabella Ragonese.

