Montalbano esagerato (anche in replica). E le puntate inedite ora sono più vicine: perché Anche ieri la serie Rai e Palomar con Luca Zingaretti ha dominato la prima serata, battendo agilmente il gettonatissimo This is me di Silvia Toffanin. Ecco i dettagli.

Niente da fare per This is me di Silvia Toffanin. Il programma su cui Mediaset puntava forte, con il debutto stagionale di ieri sera, ha dovuto arrendersi allo strapotere de Il Commissario Montalbano su Rai 1. E questo nonostante la puntata trasmessa fosse una replica (già ampiamente vista e rivista). Ma il concetto ormai è chiaro: la fiction con Luca Zingaretti ha uno ‘zoccolo duro’ di affezionati che difficilmente potrà essere scalfito dalle altre reti. Motivo per cui, ai piani alti di Viale Mazzini, qualcuno potrebbe iniziare seriamente a pensare a un rinnovo della serie ambientata a Vigata. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Montalbano, il trionfo in prima serata contro This is me

This is me debuttava ieri sera, su Canale 5, con i favori del pronostico dalla sua parte, grazie a una ‘grancassa’ mediatica durata settimane. Eppure, lo show di Silvia Toffanin ha dovuto cedere alla corazzata Montalbano, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1. A nulla è servito il parterre di ospiti di grido: da Laura Pausini a Zlatan Ibrahimović, da Gigi D’Alessio a Flavia Pennetta, passando per Christian De Sica, Alberto Tomba, Deborah Compagnoni, Eleonora Abbagnato e Vincenzo De Lucia. Ancora una volta, una semplice replica del Commissario nato dalla penna di Camilleri si è portata a casa lo scettro di programma più seguito della serata.

La punta del Il Commissario Montalbano, infatti, ha vinto agilmente la sfida del prime time totalizzando 3.072.000 spettatori, pari al 20% di share. Mentre la Toffanin si è dovuta accontentare di un secondo posto, con 2.558.000 spettatori e il 18,7%. Sul terzo gradino del podio, invece, Chi l’ha visto? su Rai 3 che ha fatto registrare il 9% di share e 1.384.000 spettatori

L’ipotesi sulle nuove puntate de Il Commissario Montalbano

Visto il successo di questo ciclo di repliche del Commissario, è lecito pensare che Rai e Palomar – che curano la produzione della serie – stiano valutando altre possibilità per il futuro del ‘brand’ Montalbano. Da tempo i fan sperano nella messa in onda di nuove puntate inedite, e il materiale da cui attingere certo non manca. Resta da vedere, ovviamente, se il super-protagonista Luca Zingaretti sarà disposto a indossare di nuovo i panni del commissario di Vigata. Ma forse una sceneggiatura coi fiocchi e un compenso lusinghiero potrebbero convincerlo sul serio a tornare.

Il Commissario Montalbano, il calendario delle prossime repliche su Rai 1

Martedì 21 ottobre : "L’altro capo del filo"

: "L’altro capo del filo" Mercoledì 22 ottobre : "Un diario del ’43"

Martedì 28 ottobre : "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre : "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti".

