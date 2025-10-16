Montalbano finisce in polemica, "Amore" comincia troppo tardi e i social s'infuriano: "Un insulto". Ecco perché Montalbano indaga sulla scomparsa di Michela, una donna dal passato difficile e un amore tragico che svela il lato più umano del commissario.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il commissario più amato d’Italia è tornato ieri sera su Rai 1 con la replica di Amore, uno degli episodi più intensi e struggenti dell’intera saga ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Andato in onda per la prima volta nel 2018, l’episodio aveva raccolto ascolti da record, con oltre 10 milioni di spettatori e uno share monstre del 42,8%. Non sorprende, quindi, che anche la replica abbia attirato l’attenzione del pubblico, desideroso di rivivere una delle storie più delicate e umane raccontate dal commissario di Vigàta.

Cosa è successo in "Amore"

La storia ruota attorno a Michela Prestia, interpretata da una straordinaria Serena Iansiti: una donna dal passato segnato da sofferenze, abusi e umiliazioni. Respinta ingiustamente dalla famiglia e vittima di un mafioso che la voleva sposare, Michela è caduta in un vortice di sfruttamento e degrado che l’ha portata a prostituirsi. Dopo anni difficili, riesce a rifarsi una vita e a trovare un amore sincero, quello di Saverio, un uomo che la accetta e la ama senza riserve. Ma quando tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, Michela scompare misteriosamente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In molti credono che sia fuggita con un altro, ma Montalbano, spinto dal suo istinto e da una particolare sensibilità verso la donna, intuisce che dietro quella sparizione si nasconde qualcosa di più profondo e doloroso. L’indagine lo conduce a due anziani attori di teatro, i coniugi Di Giovanni, il cui legame commovente diventa la chiave per comprendere l’intero mistero. Attraverso di loro, Montalbano scopre che Michela è stata travolta da un amore assoluto, talmente intenso da condurla a un gesto estremo: togliersi la vita per dimostrare la propria dedizione al compagno. L’episodio, che si chiude con un abbraccio silenzioso tra Salvo e Livia, è un viaggio nel sentimento amoroso in tutte le sue sfumature: passione, dolore, gelosia, sacrificio.

Reazioni social e dove rivederlo

Sui social le opinioni del pubblico si sono divise. Da un lato, molti spettatori hanno lodato la delicatezza della storia e l’intensità della recitazione: "Uno degli episodi più belli di sempre, commovente e poetico", scrive un’utente, "Sempre i migliori, sempre un piacere vederli, non mi stancherò mai". Dall’altro, non sono mancate le critiche: "Iniziare Montalbano alle 22:45 è un insulto a chi lavora", si legge in diversi commenti sulla pagina Rai, e ancora "Io amo Montalbano, ma si può far iniziare una serie tv alle 22?".

Nonostante le polemiche sull’orario, Amore ha confermato di essere uno degli episodi più toccanti e femminili dell’intera saga, capace di unire il giallo al dramma umano con una sensibilità rara.

Dove vedere Il Commissario Montalbano

Chi volesse recuperare la puntata o rivederla con calma può farlo in streaming su RaiPlay, dove l’episodio è disponibile on demand insieme a tutte le altre indagini del commissario Montalbano.

Potrebbe interessarti anche