Montalbano finisce in polemica, "Amore" comincia troppo tardi e i social s'infuriano: "Un insulto". Ecco perché

Montalbano indaga sulla scomparsa di Michela, una donna dal passato difficile e un amore tragico che svela il lato più umano del commissario.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Il commissario più amato d’Italia è tornato ieri sera su Rai 1 con la replica di Amore, uno degli episodi più intensi e struggenti dell’intera saga ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Andato in onda per la prima volta nel 2018, l’episodio aveva raccolto ascolti da record, con oltre 10 milioni di spettatori e uno share monstre del 42,8%. Non sorprende, quindi, che anche la replica abbia attirato l’attenzione del pubblico, desideroso di rivivere una delle storie più delicate e umane raccontate dal commissario di Vigàta.

Cosa è successo in "Amore"

La storia ruota attorno a Michela Prestia, interpretata da una straordinaria Serena Iansiti: una donna dal passato segnato da sofferenze, abusi e umiliazioni. Respinta ingiustamente dalla famiglia e vittima di un mafioso che la voleva sposare, Michela è caduta in un vortice di sfruttamento e degrado che l’ha portata a prostituirsi. Dopo anni difficili, riesce a rifarsi una vita e a trovare un amore sincero, quello di Saverio, un uomo che la accetta e la ama senza riserve. Ma quando tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, Michela scompare misteriosamente.

In molti credono che sia fuggita con un altro, ma Montalbano, spinto dal suo istinto e da una particolare sensibilità verso la donna, intuisce che dietro quella sparizione si nasconde qualcosa di più profondo e doloroso. L’indagine lo conduce a due anziani attori di teatro, i coniugi Di Giovanni, il cui legame commovente diventa la chiave per comprendere l’intero mistero. Attraverso di loro, Montalbano scopre che Michela è stata travolta da un amore assoluto, talmente intenso da condurla a un gesto estremo: togliersi la vita per dimostrare la propria dedizione al compagno. L’episodio, che si chiude con un abbraccio silenzioso tra Salvo e Livia, è un viaggio nel sentimento amoroso in tutte le sue sfumature: passione, dolore, gelosia, sacrificio.

Reazioni social e dove rivederlo

Sui social le opinioni del pubblico si sono divise. Da un lato, molti spettatori hanno lodato la delicatezza della storia e l’intensità della recitazione: "Uno degli episodi più belli di sempre, commovente e poetico", scrive un’utente, "Sempre i migliori, sempre un piacere vederli, non mi stancherò mai". Dall’altro, non sono mancate le critiche: "Iniziare Montalbano alle 22:45 è un insulto a chi lavora", si legge in diversi commenti sulla pagina Rai, e ancora "Io amo Montalbano, ma si può far iniziare una serie tv alle 22?".

Nonostante le polemiche sull’orario, Amore ha confermato di essere uno degli episodi più toccanti e femminili dell’intera saga, capace di unire il giallo al dramma umano con una sensibilità rara.

Dove vedere Il Commissario Montalbano

Chi volesse recuperare la puntata o rivederla con calma può farlo in streaming su RaiPlay, dove l’episodio è disponibile on demand insieme a tutte le altre indagini del commissario Montalbano.

