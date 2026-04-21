Il Commissario Montalbano e Rai 1, matrimonio finito? Telespettatori sempre più insofferenti per le repliche, ma gli ascolti tv dicono altro
Mentre gli ascolti restano alti, sui social la polemica è feroce e molti telespettatori non ne possono più di vedere le solite puntate.
Nei martedì sera di aprile 2026, Rai 1 torna a puntare su un grande classico della televisione italiana: Il Commissario Montalbano. Le repliche della celebre fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri sono di nuovo in palinsesto, riaccendendo un dibattito che, puntualmente, si ripresenta ogni volta che il commissario di Vigàta torna sul piccolo schermo.
Da un lato, i dati d’ascolto continuano a dare ragione alla scelta della rete ammiraglia e il pubblico più affezionato non sembra stancarsi delle indagini interpretate da Luca Zingaretti. Dall’altro lato, però, cresce anche una certa insofferenza, soprattutto tra le fasce più giovani e tra chi chiede maggiore innovazione nei palinsesti Rai.
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