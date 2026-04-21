Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Commissario Montalbano e Rai 1, matrimonio finito? Telespettatori sempre più insofferenti per le repliche, ma gli ascolti tv dicono altro

Mentre gli ascolti restano alti, sui social la polemica è feroce e molti telespettatori non ne possono più di vedere le solite puntate.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nei martedì sera di aprile 2026, Rai 1 torna a puntare su un grande classico della televisione italiana: Il Commissario Montalbano. Le repliche della celebre fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri sono di nuovo in palinsesto, riaccendendo un dibattito che, puntualmente, si ripresenta ogni volta che il commissario di Vigàta torna sul piccolo schermo.

Da un lato, i dati d’ascolto continuano a dare ragione alla scelta della rete ammiraglia e il pubblico più affezionato non sembra stancarsi delle indagini interpretate da Luca Zingaretti. Dall’altro lato, però, cresce anche una certa insofferenza, soprattutto tra le fasce più giovani e tra chi chiede maggiore innovazione nei palinsesti Rai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa sta succedendo? Scopritelo nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Il commissario Montalbano - Gatto e cardellino

Il Commissario Montalbano, la polemica prosegue: “Che gusto c’è?”. Rai bersagliata dopo la puntata: perché

L’ennesima replica dell’amata fiction con Luca Zingaretti ha sollevato il popolo del...
Luca Zingaretti

Il Commissario Montalbano è infinito, la Rai (già) lo ripiazza in TV: 'nuove' puntate e polemiche

Viale Mazzini ha deciso di riprendere le repliche della fiction a pochissimi mesi da...
Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano riparte tra le polemiche: “È ora di fermarsi”. Pubblico inviperito con la Rai: perché

L’inizio dell’ennesimo ciclo di repliche dell’amata fiction ha fatto molto discutere...
Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano – L’Odore della Notte: Salvo ‘ripescato’ da Rai1 e Luca Zingaretti rovina il piano della Fagnani

Stasera Rai 1 replica “L’Odore della Notte” con Luca Zingaretti, mentre Rai 2 debutt...
Ascolti 7 aprile 2026

Ascolti Tv ieri (31 marzo): Montalbano batte il Grande Fratello Vip, la belva Fagnani non sorride e Floris la supera

L’amata fiction Rai vince col 16% di share, Belve e il reality di Ilary Blasi non sf...
Luca Zingaretti

Luca Zingaretti torna sul set di Montalbano, spuntano le foto: "È stato emozionante", i fan bramano la puntata finale

Il ritorno a Scicli dell'iconico Commissario riaccende l’entusiasmo dei fan e fa sog...
Ascolti 14 aprile 2026

Ascolti Tv ieri (14 aprile): Grande Fratello VIP precipita, intramontabile Montalbano, De Martino stavolta va giù

L’amata serie Rai vince in replica col 15,9% di share, il reality di Ilary Blasi si ...
Brigitte Nielsen, la doppia battaglia che deve combattere a 62 anni

Brigitte Nielsen, la doppia battaglia che deve combattere a 62 anni

La modella e attrice danese è il nome di punta della puntata di Belve di stasera, ma...
rai programma settimana 20 26 aprile 2026: de martino e giletti

Rai: Giletti sparisce (controvoglia), De Martino allunga STEP sorpresa, Milly Carlucci chiude.

Canzonissima chiude i battenti, puntata extra di Stasera tutto è possibile e Monica ...

Gatti Seregno

Come scegliere una concessionaria

Il ruolo della consulenza: la vicinanza e l'ascolto del cliente

LEGGI

Personaggi

Zingaretti in Salvo Montalbano

Salvo Montalbano
Don Massimo (Raoul Bova)

Don Massimo
Monica Dugo

Monica Dugo
Corrado Fortuna

Corrado Fortuna

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963