In vendita le case di Montalbano: ecco i prezzi da sogno per vivere nella celebre serie TV

Montalbano, vivere nella celebre serie TV è ora possibile: messe in vendita le case del commissario, ecco i prezzi Le iconiche residenze di Scicli e Ragusa della celebre serie sono state inserite nel catalogo di Sotheby's: ecco quanto costa vivere nella Sicilia del Commissario

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Chi ama le storie del Commissario Montalbano ricorderà sicuramente le due abitazioni storiche usate sul set della fortunata serie TV con Luca Zingaretti che oggi balzano sotto i riflettori per una sorprendente notizia. Sarà infatti possibile acquistarle e poter vivere lì dove lo stesso Montalbano ha vissuto nella serie.

Montalbano, due dimore della serie TV messe in vendita: quali sono e prezzi

Le proprietà si trovano nel cuore della Sicilia sud-orientale, precisamente tra Scicli e Ragusa Ibla, località celebri per l’architettura barocca che ha fatto da sfondo a tantissime scene. L’agenzia Sotheby’s si sta ora occupando di trovare un acquirente per entrambi gli immobili di pregio.

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La prima proposta riguarda un’abitazione indipendente a Scicli, situata in via Arco Castro. La dimora si affaccia proprio di fronte al Municipio, l’edificio impiegato nelle riprese come l’esterno del commissariato di Vigàta. L’immobile ha una superficie di 300 metri quadrati distribuiti su tre livelli. All’interno ospita tre stanze da letto, tre bagni e una zona giorno molto luminosa, ma il vero punto forte è il terrazzo, dal quale si gode una vista panoramica su tutto il centro storico. La cifra richiesta per acquistarla è pari a 500.000 euro.

Spostandosi a Ragusa, in via Felicia Schinanà, si trova la seconda struttura in vendita: un palazzo nobiliare della fine dell’Ottocento apparso sul piccolo schermo nell’episodio intitolato Amore, andato in onda qualche anno fa. Si tratta di una proprietà di grandi dimensioni, che copre quasi 1.000 metri quadrati complessivi. Gli ambienti conservano ancora le finiture d’epoca, con saloni spaziosi, soffitti decorati con affreschi, cortili interni riservati e ampi terrazzi. Considerata l’ampia metratura, il costo è fissato a 790.000 euro. L’immobile si presta bene non solo come abitazione privata di alto livello, ma potrebbe diventare un investimento per realizzare una struttura alberghiera o un B&B di charme.

Molto più che semplici immobili in vendita

Il Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, è uno dei personaggi più iconici della letteratura e della televisione italiana, motivo per il quale le dimore messe in vendita assumono un valore ancora più importante. Acquistare una di queste residenze non è, dunque, solo venire in possesso di un immobile di pregio, ma è anche avere un pezzo di uno show che ha fatto la storia della TV italiana. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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