Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Montalbano - Caccia al tesoro, il gioco mortale trionfa su Rai 1 ma 'annienta' i social: "E basta!". Perché

Montalbano alle prese con una caccia al tesoro perversa: tra noia, enigmi e deliri religiosi, il commissario affronta una sfida che mette a rischio la vita.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Ieri su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano – Caccia al tesoro, terzo episodio dell’undicesima stagione. Tratto dai racconti di Andrea Camilleri, l’episodio mostra un commissario diverso dal solito: stanco, annoiato e pronto a lasciarsi trascinare in un gioco pericoloso che metterà alla prova la sua mente, la sua lucidità e il suo istinto investigativo, trascinandolo in una sfida dal sapore oscuro e psicologico.

Un’indagine inquietante tra lettere anonime e deliri religiosi

Al commissariato di Vigata regna la noia. Persino Catarella si rifugia nei cruciverba pur di passare il tempo. Ma la quiete si interrompe quando un uomo, in preda a deliri religiosi, spara dalla finestra di casa. Montalbano e la sua squadra riescono a fermarlo, ma nel suo appartamento scoprono una scena surreale: una stanza piena di crocifissi e lumini e, al centro, una bambola gonfiabile che sembra un cadavere. Pochi giorni dopo, un’altra bambola identica viene trovata in un cassonetto, e il commissario riceve una misteriosa lettera anonima che lo invita a partecipare a una "caccia al tesoro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Spinto dalla curiosità e dal desiderio di rompere la monotonia, Montalbano accetta la sfida, ma presto capisce di essere caduto nella trappola di una mente disturbata. Gli indizi si fanno sempre più oscuri e il gioco si trasforma in un incubo. Alla fine, il commissario riesce a smascherare l’autore delle lettere, un assassino lucido e manipolatore che lo aveva studiato per settimane. L’episodio si chiude con un Montalbano inquieto, consapevole di aver guardato troppo a lungo nell’abisso della follia umana.

Ascolti e reazioni social: tra successi e polemiche

Ancora grandi numeri per Il Commissario Montalbano, che con La caccia al tesoro conquista la prima serata con 2 milioni 642 mila spettatori e un 15,6% di share. Su Rai 2 il tennis di Sinner contro Zverev segue a ruota con quasi 3 milioni di telespettatori (13,9%), mentre Chi l’ha visto? su Rai 3 ottiene il 9,3%.

Sui social, però, non sono mancate le polemiche. Su Facebook diversi utenti si sono lamentati delle repliche e dell’orario di inizio troppo tardo: "E bastaaaaaa, guardatevela su RaiPlay e smettetela con la prima serata", scrive un utente, e poi "questa serie dovrebbe iniziare almeno alle 20.30", si legge. Mentre un altro commenta "Dovrebbe cominciare prima". Nonostante le critiche, in molti hanno continuato a difendere la serie, definendola "fantastica, da rivedere sempre". Dopo oltre vent’anni, Montalbano continua a dividere ma anche far parlare, segno di una formula che ancora funziona.

Potrebbe interessarti anche

Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia

Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia: il nuovo ruolo di Luca Zingaretti

Stasera in tv – martedì 28 ottobre 2025 - su Rai 1 va in onda “Salvo amato, Livia mi...
Stop al Commissario Montalbano, la Rai ferma Luca Zingaretti martedì 11 novembre 2025

Il Commissario Montalbano - La caccia al tesoro: l’episodio più triste di Luca Zingaretti

Un nuovo caso sconvolge Vigàta: una macabra caccia al tesoro trascina Montalbano in ...
Barbara d’Urso, le lacrime del figlio dopo Ballando con le stelle: il retroscena

Barbara d’Urso, le lacrime del figlio dopo Ballando con le stelle: il retroscena

Durante l’ultima esibizione a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha mostrato il ...
rebecca_ferguson

5 film ad alta tensione da vedere su Netflix (e non solo) se hai amato A House of Dynamite

Scopri 5 film ad alta tensione tra minacce nucleari e disastri imminenti, perfetti p...
Doc 4, Luca Argentero

Doc 4 su Rai 1, Luca Argentero torna in corsia con la fiction più amata

Luca Argentero torna a vestire i panni del dottor Fanti: a marzo 2026 debutta la qua...
Che tempo che fa

Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springs...
Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Report, Ranucci riparte dopo l’attentato: "Piccoli Trump crescono" su Giorgia Meloni e il crollo dell'Unione Europea

Report, le anticipazioni del 26 ottobre: stasera su Rai 1 prima puntata stagionale. ...
Il commissario Montalbano

Boom per Montalbano, La danza del gabbiano trionfa ma il pubblico si lamenta: "Perché ci hai fatto questo?"

Montalbano torna su Rai 1 con La danza del gabbiano: tra polemiche per le repliche e...
Stop al Commissario Montalbano, la Rai ferma Luca Zingaretti martedì 11 novembre 2025

Il Commissario Montalbano, la Rai ferma Luca Zingaretti: perché salta la puntata di oggi 11 novembre

L'appuntamento di questa sera non andrà in onda, al suo posto il film 'La ragazza de...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Ester Pantano

Ester Pantano
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Domenico Centamore

Domenico Centamore
Andrea Camilleri

Andrea Camilleri

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963