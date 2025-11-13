Montalbano - Caccia al tesoro, il gioco mortale trionfa su Rai 1 ma 'annienta' i social: "E basta!". Perché
Montalbano alle prese con una caccia al tesoro perversa: tra noia, enigmi e deliri religiosi, il commissario affronta una sfida che mette a rischio la vita.
Un’indagine inquietante tra lettere anonime e deliri religiosi
Al commissariato di Vigata regna la noia. Persino Catarella si rifugia nei cruciverba pur di passare il tempo. Ma la quiete si interrompe quando un uomo, in preda a deliri religiosi, spara dalla finestra di casa. Montalbano e la sua squadra riescono a fermarlo, ma nel suo appartamento scoprono una scena surreale: una stanza piena di crocifissi e lumini e, al centro, una bambola gonfiabile che sembra un cadavere. Pochi giorni dopo, un’altra bambola identica viene trovata in un cassonetto, e il commissario riceve una misteriosa lettera anonima che lo invita a partecipare a una "caccia al tesoro".
Spinto dalla curiosità e dal desiderio di rompere la monotonia, Montalbano accetta la sfida, ma presto capisce di essere caduto nella trappola di una mente disturbata. Gli indizi si fanno sempre più oscuri e il gioco si trasforma in un incubo. Alla fine, il commissario riesce a smascherare l’autore delle lettere, un assassino lucido e manipolatore che lo aveva studiato per settimane. L’episodio si chiude con un Montalbano inquieto, consapevole di aver guardato troppo a lungo nell’abisso della follia umana.
Ascolti e reazioni social: tra successi e polemiche
Ancora grandi numeri per Il Commissario Montalbano, che con La caccia al tesoro conquista la prima serata con 2 milioni 642 mila spettatori e un 15,6% di share. Su Rai 2 il tennis di Sinner contro Zverev segue a ruota con quasi 3 milioni di telespettatori (13,9%), mentre Chi l’ha visto? su Rai 3 ottiene il 9,3%.
Sui social, però, non sono mancate le polemiche. Su Facebook diversi utenti si sono lamentati delle repliche e dell’orario di inizio troppo tardo: "E bastaaaaaa, guardatevela su RaiPlay e smettetela con la prima serata", scrive un utente, e poi "questa serie dovrebbe iniziare almeno alle 20.30", si legge. Mentre un altro commenta "Dovrebbe cominciare prima". Nonostante le critiche, in molti hanno continuato a difendere la serie, definendola "fantastica, da rivedere sempre". Dopo oltre vent’anni, Montalbano continua a dividere ma anche far parlare, segno di una formula che ancora funziona.
