Montalbano, arriva l’erede di Luca Zingaretti in TV: ecco il nuovo commissario. Chi è
Stando ai rumor sbarcherà nel mondo del piccolo schermo una nuova serie tratta dai romanzi di Francesco Bozzi su Saverio Mineo, interpretato da Sergio Friscia
Il commissario Montalbano avrà un erede televisivo? La serie cult Rai tratta dai romanzi di Andrea Camilleri sul personaggio interpretato da Luca Zingaretti continua a registrare ottimi ascolti in tv e, stando agli ultimi rumor, il mondo del piccolo schermo potrebbe presto accogliere un ‘nuovo’ commissario. Si tratta di Saverio Mineo, nato dalla penna di Francesco Bozzi, pronto a prendere vita in televisione grazie a Sergio Friscia. Scopriamo tutti i dettagli.
Il commissario Montalbano, arriva l’erede di Luca Zingaretti in tv
In occasione del recente centenario di Andrea Camilleri è tornato in onda Il commissario Montalbano. Vero e proprio cult Rai, la serie tratta dai romanzi dello scrittore siciliano sul commissario intepretato da Luca Zingaretti continua a macinare ottimi numeri e proprio questa settimana ha fatto ‘tripletta’ trionfando per la terza volta consecutiva negli ascolti tv con i migliori episodi in replica. Il commissario Montalbano si conferma di fatto come un successo senza tempo ma, in attesa di un finale (che sembra sempre più lontano), potrebbe dover fare i conti con un altro commissario. Stando a quanto riportato dal portale L’architetto, infatti, sarebbe tutto pronto per lo sbarco di in tv di Saverio Mineo, protagonista dei romanzi di Francesco Bozzi L’assassino scrive 800A e Il giallo del gallo, usciti rispettivamente nel 2020 e nel 2021.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi è Saverio Minneo, interpretato da Sergio Friscia
Il commissario Mineo è una sorta di anti-Montalbano e, allo stesso tempo, un suo diretto ‘discendente’. Poliziotto che non ama seguire le regole della burocrazia e dotato di un’acutezza fuori dal comune, anche Mineo è un appassionato di trattorie e dallo stretto accento siciliano. A differenza del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, però, nei romanzi di Francesco Bozzi Mineo lascia spesso pazio alla satira, al grottesco se non addirittura alla comicità in un mix inusuale. Forse proprio per questo la produzione avrebbe deciso di affidare a Sergio Friscia il ruolo di protagonista. "Abituato a ruoli comici e alla conduzione, Friscia qui mostra un volto inedito" scrive L’architetto, svelando anche che sarebbero già iniziati i lavori per la nuova serie, anche se non si sa ancora né la data ufficiale né il canale di messa in onda.
Guida TV
-
23 Settembre 2025
Il Commissario Montalbano - Una voce di notteRai 1
Potrebbe interessarti anche
Il Commissario Montalbano, record su Raiplay e ora torna su Rai1. Quando va in onda
Già tra i contenuti più visti sulla piattaforma, il commissario nato dalla penna di ...
Il Commissario Montalbano, la svolta: Zingaretti torna su Rai 1 (ma sarà dimezzato): cosa succede
In occasione del centenario di Andrea Camilleri la serie cult tornerà in onda a part...
Montalbano (tutto, ma proprio tutto) arriva su RaiPlay per i 100 anni di Camilleri: una collezione imperdibile
Il commissario più famoso della tv italiana giunge in una collezione che racchiude t...
Il commissario Montalbano, Salvo tra rapine e l’amore travolgente per Angelica: cosa vedremo stasera su Rai 1
In occasione del centenario di Camilleri, stasera 9 settembre torna in onda la serie...
Il Commissario Montalbano, Fiorello affianca Luca Zingaretti: evento attesissimo, cosa succede
In occasione del centenario di Camilleri, il 6 settembre su Rai 1 andrà in onda un o...
Il Commissario Montalbano, tutto sull’amata fiction Rai con Luca Zingaretti: trama, cast, luoghi, dove vederlo
Dalla penna del grande scrittore Andrea Camilleri è nato uno dei personaggi più amat...
Camilleri 100, la Rai celebra il genio di Montalbano con Luca Zingaretti e Fiorello: cosa vedremo stasera
Dal 6 settembre la Rai rende omaggio allo scrittore Andrea Camilleri con prime serat...
Ascolti tv ieri (16 settembre): Montalbano rovina la prima di Michelle Hunziker, Affari Tuoi non sa più vincere
Il commissario vince la prima serata con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori, Io C...