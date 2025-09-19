Trova nel Magazine
Montalbano, arriva l’erede di Luca Zingaretti in TV: ecco il nuovo commissario. Chi è

Stando ai rumor sbarcherà nel mondo del piccolo schermo una nuova serie tratta dai romanzi di Francesco Bozzi su Saverio Mineo, interpretato da Sergio Friscia

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il commissario Montalbano avrà un erede televisivo? La serie cult Rai tratta dai romanzi di Andrea Camilleri sul personaggio interpretato da Luca Zingaretti continua a registrare ottimi ascolti in tv e, stando agli ultimi rumor, il mondo del piccolo schermo potrebbe presto accogliere un ‘nuovo’ commissario. Si tratta di Saverio Mineo, nato dalla penna di Francesco Bozzi, pronto a prendere vita in televisione grazie a Sergio Friscia. Scopriamo tutti i dettagli.

Il commissario Montalbano, arriva l’erede di Luca Zingaretti in tv

In occasione del recente centenario di Andrea Camilleri è tornato in onda Il commissario Montalbano. Vero e proprio cult Rai, la serie tratta dai romanzi dello scrittore siciliano sul commissario intepretato da Luca Zingaretti continua a macinare ottimi numeri e proprio questa settimana ha fatto ‘tripletta’ trionfando per la terza volta consecutiva negli ascolti tv con i migliori episodi in replica. Il commissario Montalbano si conferma di fatto come un successo senza tempo ma, in attesa di un finale (che sembra sempre più lontano), potrebbe dover fare i conti con un altro commissario. Stando a quanto riportato dal portale L’architetto, infatti, sarebbe tutto pronto per lo sbarco di in tv di Saverio Mineo, protagonista dei romanzi di Francesco Bozzi L’assassino scrive 800A e Il giallo del gallo, usciti rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Chi è Saverio Minneo, interpretato da Sergio Friscia

Il commissario Mineo è una sorta di anti-Montalbano e, allo stesso tempo, un suo diretto ‘discendente’. Poliziotto che non ama seguire le regole della burocrazia e dotato di un’acutezza fuori dal comune, anche Mineo è un appassionato di trattorie e dallo stretto accento siciliano. A differenza del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, però, nei romanzi di Francesco Bozzi Mineo lascia spesso pazio alla satira, al grottesco se non addirittura alla comicità in un mix inusuale. Forse proprio per questo la produzione avrebbe deciso di affidare a Sergio Friscia il ruolo di protagonista. "Abituato a ruoli comici e alla conduzione, Friscia qui mostra un volto inedito" scrive L’architetto, svelando anche che sarebbero già iniziati i lavori per la nuova serie, anche se non si sa ancora né la data ufficiale né il canale di messa in onda.

