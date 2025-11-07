Trova nel Magazine
Montalbano, addio alle nuove puntate. Da Zingaretti a Mazzotta, le parole preoccupanti dei protagonisti

Nonostante il grande successo delle repliche in tv la serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri non avrà un nuovo ciclo di inediti, come dichiarato dal cast

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il commissario Montalbano è un bellissimo capitolo chiuso. Negli ultimi mesi si è parlato con sempre più insistenza della possibilità di avere delle nuove puntate, anche e soprattutto considerato l’enorme successo delle repliche della serie cult Rai, tornata a dominare negli ascolti tv. Stando alle parole dei protagonisti – da Cesare Bocci a Peppino Mazzotta fino allo stesso Luca Zingaretti – tuttavia, le indagini del commissario più amato della tv sarebbero giunte definitivamente al termine. Scopriamo perché e tutti i dettagli

Il commissario Montalbano, perché non si faranno le nuove puntate: da Zingaretti a Bocci, cosa ne pensano i protagonisti

In onda dal 1999, Il commissario Montalbano e indubbiamente uno dei più grandi successi della storia della Rai e ancora oggi – a distanza di oltre vent’anni – la serie ispirata ai romanzi sul commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri continua a dominare gli ascolti tv. Dopo il live calo di martedì (dovuto all’inizio ritardato), infatti, Montalbano è tornato a sfiorare i 3 milioni di spettatori con il 18,6% di share; numeri incredibili che provano il successo senza tempo della serie. Negli ultimi anni in tanti hanno chiesto a gran voce delle nuove puntate (e soprattutto un finale dopo l’ultimo episodio del 2021) e le voci si sono fatte ancora più insistenti negli ultimi mesi. Rai e Palomar, tuttavia, non sembrano intenzionate a cambiare rotta. La serie è arrivata al capolinea, anche e soprattutto dopo la morte del 2019 di Andrea Camilleri (a cui si aggiungono le scomparse di Marcello Perracchio, il dottor Pasquano, Roberto Nobile e lo scenografo Luca Crugnola).

Anche gli stessi protagonisti de Il Commissario Montalbano hanno chiuse le porte a un nuovo ciclo di inediti. "Non si realizzeranno perché il giocattolo si è rotto e non è aggiustabile. È finita. Si è chiuso un ciclo, con lo stesso successo e va bene così" ha dichiarato Cesare Bocci (il vice-commissario Mimì Augello nella serie) in un’intervista a La voce dello schermo: "Sono passati anni e non saremmo più credibili nei nostri personaggi". Dello stesso parere si è detto più volte Luca Zingaretti, il vero e proprio simbolo della produzione, ma anche Peppino Mazzotta, che nella serie interpreta l’ispettore Giuseppe Fazio: "Il Montalbano televisivo è concluso. Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave. Anche se l’ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa".

