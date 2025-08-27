Il feroce criminale accusato di aver ucciso ben sette persone arriva su Netflix ed è agghiacciante
Il Macellaio di Plainfield, interpretato da Charlie Hunnam, arriverà sul catalogo del colosso dello streaming a partire dal 3 ottobre: prime scene terrificanti
L’attesa per la stagione 3 di Monsters, serie antologica di Netflix con protagonisti alcuni killer famosi, sta per terminare. Dopo Jeffrey Dahmer e i fratelli Lyle ed Erik Menendez, il protagonista questa volta sarà Ed Gein, il killer su cui è stato basato il personaggio di Leatherface della saga horror Non aprite quella porta. Da tempo sappiamo chi ne vestirà i panni, ovvero Charlie Hunnam, ma nelle ultime ore Netflix ha rivelato la data di uscita ufficiale della stagione 3 di Monsters, ed è più vicina di quanto crediate.
La trama della stagione 3 di Monsters in streaming su Netflix
Al centro della vicenda narrata dalla trama della stagione 3 di Monsters su Netflix c’è il serial killer Edward Theodore Gein, per tutti Ed Gein. Nato a La Crosse, Ed è stato un feroce criminale, accusato di aver ucciso ben sette persone, tra cui suo fratello, tra il 1947 e il 1957. Noto come "Il Macellaio di Plainfield", tra i suoi crimini figurano anche squartamento e necrofilia. Ed aveva infatti l’abitudine di violare le bare dei defunti e trafugare parti del loro corpo per costruire agghiaccianti elementi d’arredo, come lampade e tavolini. Dei sette omicidi di cui è stato imputato, solo due sono stati effettivamente collegati a lui.
Non solo Monsters: sulla figura di Ed Gein si basano numerosi film e serie tv, come Psyco, Deranged – Il folle, Il silenzio degli innocenti, Non aprite quella porta, Ed Gein – Il macellaio di Plainfield e il personaggio di Bloody Face in American Horror Story: Asylum
Monsters stagione 3: il cast e la data di uscita
A vestire i panni del serial killer Ed Gein ci sarà Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, Pacific Rim e The Gentlemen). Tom Hollander (Pirati dei Caraibi, Orgoglio e Pregiudizio) interpreterà Alfred Hitchcock, Laurie Metcalf (The Big Bang Theory) sarà la madre di Ed Gein, Augusta Gein, e Olivia William (Il sesto senso, Dune: Prophecy) darà il volo ad Alma Reville, la moglie di Alfred Hitchcock. Nelle ultime ore Netflix, attraverso una serie di poster promozionali, ha anche annunciato ufficialmente la data di uscita della serie: il prossimo 3 ottobre. Manca quindi davvero pochissimo per poter ammirare l’ultimo capitolo di questa serie thriller antologica, di cui è già stata annunciata una stagione 4.
