Monsters & Co. 3 e non solo: tutti gli altri film Pixar in uscita nei prossimi anni che vi faranno emozionare
Pete Docter si apre al Wall Street Journal rivelando la linea Pixar per i prossimi anni
Non c’è un annuncio ufficiale di Disney o Pixar, ma l’indiscrezione è comunque ghiotta: secondo un ampio profilo dedicato al direttore creativo Pete Docter pubblicato dal Wall Street Journal, negli studi di Emeryville sarebbe in fase iniziale di sviluppo un terzo capitolo di Monsters & Co. Al momento non esistono conferme di altro tipo, né una data di uscita, né dettagli sulla trama. Tuttavia, la notizia arriva da una fonte autorevole e si inserisce in un momento di riflessione interna per Pixar, che negli ultimi anni ha alternato sequel di grande successo a progetti originali accolti in modo più tiepido dal pubblico.
Il ritorno a Monstropolis
Il primo Monsters & Co., uscito nel 2001 e diretto proprio da Pete Docter, raccontava la città di Mostropoli, dove i mostri producono energia spaventando i bambini. Il film, con le voci originali di John Goodman e Billy Crystal nei panni di Sulley e Mike, incassò oltre 528 milioni di dollari nel mondo. Nel 2013 arrivò il prequel Monsters University, che raccontava l’incontro tra i due protagonisti ai tempi del college e che superò il risultato al botteghino del primo film, con oltre 743 milioni di dollari globali. Il franchise è poi proseguito in televisione con la serie Monsters at Work, distribuita su Disney+, ambientata dopo gli eventi del primo film e incentrata sulla transizione dall’energia prodotta dagli urli a quella generata dalle risate. Un terzo film potrebbe quindi inserirsi in diversi punti della linea temporale: sequel diretto, nuovo prequel o storia parallela. Al momento, però, tutto resta coperto dal riserbo.
Pixar tra sequel e nuove strategie
L’indiscrezione su Monsters & Co. 3 emerge mentre Pixar celebra l’arrivo nei cinema di Jumpers e mentre prepara altri sequel importanti: Toy Story 5, Gli Incredibili 3 (previsto per il 2028) e un secondo capitolo di Coco (atteso nel 2029). Nel profilo del Wall Street Journal, Pete Docter ammette che negli anni successivi all’era John Lasseter lo studio ha sperimentato molto, incoraggiando progetti più personali e autobiografici. Una scelta che, ammette, potrebbe non aver sempre intercettato il grande pubblico. Non si fanno nomi ma è facile pensare a film come Soul (dello stesso Docter) o Elio, che hanno avuto un riscontro minimale rispetto alla media dello Studio. Il ritorno a franchise consolidati sembra quindi parte di una strategia per rafforzare titoli già riconoscibili. Questo non vuol dire, naturalmente, non investire più su progetti originali, ma cercare di mediare le esigenze autoriali con quelle commerciali. Tra i prossimi progetti originali c’è Gatto, dell’italiano Enrico Casarosa (già autore di Luca) previsto per il prossimo anno, che racconterà la storia di un ladro felino nella Venezia contemporanea. O anche Ono Ghost Market, inizialmente concepito come serie per Disney+, ispirata a miti asiatici su mercati soprannaturali dove si incontrano vivi e morti, che è stato trasformato in un lungometraggio per il cinema. Inoltre, lo studio sta sviluppando il suo primo vero e proprio musical animato, diretto da Domee Shi, già regista di Red.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
