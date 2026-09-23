Monster, Lizzie Borden fa il botto su Netflix ma c'è un dettaglio che non è passato inosservato: cosa c'è dietro il boom La nuova serie di Ryan Murphy vola in vetta alla Top 10 di Netflix e riporta al centro della scena uno dei casi criminali più inquietanti d’America.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Netflix ha portato, ancora una volta, il lato più oscuro della cronaca americana, sotto gli occhi di tutti. Monster: La Storia di Lizzie Borden ha conquistato rapidamente il pubblico, scalando la classifica della piattaforma e imponendosi al vertice dei titoli più visti della settimana. La nuova stagione dell’antologia firmata da Ryan Murphy riporta, così, l’attenzione su una delle vicende criminali più celebri e controverse della storia statunitense. Un esordio che, inevitabilmente, riaccende anche il confronto con le precedenti stagioni di Monster, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Monster: La Storia di Lizzie Borden conquista Netflix e vola in prima posizione in Top 10

"Monster: La Storia di Lizzie Borden" ha esordito al vertice delle classifiche Netflix, raccogliendo 12,2 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni. Il risultato eguaglia quello ottenuto nel 2025 da "La Storia di Ed Gein" e si avvicina alle 12,3 milioni di visualizzazioni registrate nel 2024 da "La Storia di Lyle ed Erik Menendez". Il record dell’antologia resta però nelle mani di "La Storia di Jeffrey Dahmer", che nei primi quattro giorni aveva totalizzato 196,2 milioni di ore, equivalenti a circa 22,3 milioni di visualizzazioni. Nel complesso, le produzioni della saga "Monster" hanno superato quota 170 milioni di visualizzazioni.

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Nella settimana dal 14 al 20 settembre, "Crew Girl" ha conquistato il secondo posto con 11,3 milioni di visualizzazioni, più del doppio rispetto alle 5,2 milioni della settimana d’esordio. "The Gentlemen 2" ha invece raggiunto il terzo posto con 6 milioni, mentre la prima stagione è tornata in Top 10 al quinto posto con 3,4 milioni. Al quarto posto si è piazzata la nuova stagione di "Gabby’s Dollhouse", con 4,3 milioni di visualizzazioni. La classifica evidenzia quindi una settimana particolarmente positiva per le produzioni Netflix, con "Monster: La Storia di Lizzie Borden" protagonista e diversi titoli capaci di mantenere o migliorare le proprie performance nelle settimane successive al debutto.

Lizzie Borden, di cosa parla la serie Netflix di Ryan Murphy

La nuova stagione di Monster, arrivata su Netflix qualche giorno fa (17 settembre), ha riportato al centro della narrazione uno dei delitti più enigmatici dell’America di fine Ottocento. La protagonista è Lizzie Borden, giovane ereditiera accusata di aver ucciso il padre e la matrigna a Fall River nel 1892. Attraverso la sua storia e quella della domestica Bridget Sullivan, la serie ha ricostruito un ambiente familiare oppressivo e una società fortemente condizionata da rigide convenzioni. Ryan Murphy e Ian Brennan hanno trasformato egregiamente un caso rimasto senza risposte definitive, in un nuovo racconto dell’antologia, tra mistero, tensioni familiari e interrogativi sulla giustizia.

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