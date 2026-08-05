Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Monster 4 punta su Lizzie Borden, Netflix racconta la donna con l’ascia che ossessionò l’America: quando esce la serie e il cast completo

Netflix porta sullo schermo il caso della famigerata donna accusata degli omicidi con l’ascia del 1892, nella nuova stagione di Monster firmata Ryan Murphy.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Netflix sta preparando il ritorno di una delle serie crime più controverse degli ultimi anni con Monster: La Storia di Lizzie Borden, nuovo capitolo dell’antologia firmata da Ryan Murphy e Ian Brennan. La quarta stagione arriverà sulla piattaforma nel mese di settembre 2026 e racconterà il caso della donna accusata di aver ucciso il padre e la matrigna con un’ascia nel 1892. Nel cast spiccano Ella Beatty, Rebecca Hall, Vicky Krieps e Charlie Hunnam, protagonisti di una storia che ha trasformato un delitto irrisolto in un’inquietante leggenda americana.

Monster: La Storia di Lizzie Borden, quando esce su Netflix la quarta stagione della serie antologica

Netflix ha annunciato la data di uscita e diffuso le prime immagini di Monster: La Storia di Lizzie Borden, quarto capitolo della serie antologica true crime creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. La nuova stagione debutterà il 17 settembre sulla piattaforma e sarà dedicata al celebre caso di Lizzie Borden, la donna accusata nel 1892 dell’omicidio del padre e della matrigna a colpi d’ascia nella città di Fall River, Massachusetts. La serie racconterà la storia di Lizzie, giovane figlia di una ricca famiglia del New England, cresciuta in un ambiente segnato da repressione, controllo e violenza psicologica. Accanto a lei ci sarà la domestica Bridget Sullivan, con cui condivide una realtà fatta di sofferenza e desiderio di libertà. Gli omicidi che seguiranno sconvolgeranno l’opinione pubblica americana, trasformando Lizzie in una delle figure più controverse della cronaca nera e della cultura popolare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il caso Borden ricevette un’enorme copertura mediatica negli Stati Uniti e, negli anni, ha ispirato numerosi adattamenti cinematografici, televisivi e teatrali, tra cui la serie The Lizzie Borden Chronicles con Christina Ricci e il film Lizzie del 2018 con Chloë Sevigny e Kristen Stewart. La nuova stagione approfondirà anche gli anni successivi al processo, il rapporto di Lizzie con l’ambiente teatrale e la sua controversa amicizia con l’attrice Nance O’Neill, oltre ai conflitti con la sorella Emma. La serie è ideata e scritta da Ian Brennan e prodotta da Ryan Murphy insieme a Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin e Tanase Popa. La regia è affidata a Max Winkler e Sarah Adina Smith.

Il cast di Monster: La Storia di Lizzie Borden

Di seguito, l’elenco del cast con i rispettivi personaggi:

  • Ella Beatty – Lizzie Borden (Protagonista della serie, interpreta la giovane donna accusata dell’omicidio del padre e della matrigna, poi assolta al termine del processo.)
  • Charlie Hunnam – Andrew Jackson Borden (Padre di Lizzie, una delle vittime degli omicidi del 1892.
  • Rebecca Hall – Abby Borden (Matrigna di Lizzie e seconda vittima dell’aggressione a colpi d’ascia.)
  • Vicky Krieps – Bridget "Maggie" Sullivan (La domestica della famiglia Borden, figura centrale nella vicenda e nella narrazione della serie.)
  • Joey Pollari – John Vinnicum Morse (Zio materno di Lizzie ed Emma Borden, considerato inizialmente uno dei principali sospettati del caso.)
  • Billie Lourd – Emma Lenora Borden (Sorella maggiore di Lizzie, il cui rapporto con lei si deteriorò negli anni successivi al processo.)
  • Jessica Barden – Nance O’Neill (Attrice teatrale e amica intima di Lizzie negli anni successivi all’assoluzione; la loro relazione alimentò numerose speculazioni.)
  • Oliver Spenceman – Stephen (Personaggio di fantasia creato per la serie.)
  • Sarah Paulson

La storia vera che ha ispirato la serie

Il caso di Lizzie Borden, una delle vicende criminali più controverse della storia americana. Accusata di aver ucciso il padre e la matrigna con un’ascia, Borden fu assolta da una giuria composta solo da uomini. La serie approfondirà non solo il processo, ma anche i pregiudizi sociali dell’epoca e il modo in cui la giustizia interpretò il caso. Con questa scelta, Ryan Murphy e Ian Brennan ampliano il percorso dell’antologia, esplorando una storia ancora oggi piena di interrogativi.

Potrebbe interessarti anche

Hilary Duff sarà la protagonista della nuova serie Pretty Ugly, prodotta per Hulu

Torna Hilary Duff, l'ex Lizzie McGuire come non l'avete mai vista: una madre ossessiva nella serie sui concorsi di bellezza

In Pretty Ugly l'attrice interpreterà una madre pronta a tutto per far brillare la f...
Glee, la serie cult potrebbe tornare ma in una versione tutta nuova

Glee, la serie dei record sta per tornare ma in una versione mai vista prima: l'incredibile annuncio

La serie cult potrebbe fare il suo ritorno prestissimo ma con una versione del tutto...
Verissimo, Lino Banfi confessa verità insospettabili: "Ho pensato al suicidio". Poi svela un segreto a Silvia Toffanin: "Non è vero"

Lino Banfi più forte delle corna: cosa succede stasera in TV

Con i Mondiali in pausa la sfida della serata di mercoledì 8 luglio 2026 è tra la st...
Dave Bautista in trattativa con Amazon MGM Studios per il ruolo di Kratos nella serie God of War, dopo l'infortunio di Ryan Hurst

God of War perde il suo Kratos, dopo il grave incidente Amazon punta su Dave Bautista: ecco come potrebbe salvare la serie

L'attore è in trattative per vestire i panni di Kratos dopo il grave infortunio di R...
Shrek, Ciuchino avrà uno spin-off e Eddie Murphy gli presterà la sua voce

Shrek, Ciuchino stanco di stare sempre un passo indietro: Eddie Murphy lo porta al cinema con uno spin-off che potrebbe svelare un grande segreto

DreamWorks scommette su Ciuchino: il prequel "Donkey" svelerà nel 2028 chi era davve...
Robert Carradine muore a 71 anni: la famiglia conferma il suicidio e parla della sua battaglia con il disturbo bipolare

Morto Robert Carradine, l'attore di Lizzie McGuire: la famiglia conferma il suicidio e il disturbo bipolare

Addio al protagonista de La rivincita dei nerds e Lizzie McGuire, Robert Carradine, ...
Emmy Awards 2026, The Pitt fa il pieno: tutte le nomination

Emmy 2026, The Pitt riscrive le gerarchie ma succede l’impensabile: il colosso dello streaming perde lo scettro

Ci siamo, finalmente! L’Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le nomin...
Dolph Lundgren, Sylvester Stallone e Jason Statham, protagonisti de 'I mercenari'

I film in TV stasera, giovedì 30 luglio: tutta l'azione de 'I Mercenari – The Expendables'

Azione ad alto tasso di adrenalina con I Mercenari – The Expendables su TV8, fantasc...
È morto Scott Bryce, star di Law & Order e Pacific Blue

È morto Scott Bryce, volto noto di Law & Order e Pacific Blue: la causa della morte

L'attore americano si è spento all'età di 68 anni dopo una lunga malattia. Il figlio...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Enrico Brignano

Enrico Brignano
Giulia Bongiorno

Giulia Bongiorno
Bugalalla Crime

Bugalalla
Morris Chestnut

Morris Chestnut

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963