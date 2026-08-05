Monster 4 punta su Lizzie Borden, Netflix racconta la donna con l’ascia che ossessionò l’America: quando esce la serie e il cast completo Netflix porta sullo schermo il caso della famigerata donna accusata degli omicidi con l’ascia del 1892, nella nuova stagione di Monster firmata Ryan Murphy.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Netflix sta preparando il ritorno di una delle serie crime più controverse degli ultimi anni con Monster: La Storia di Lizzie Borden, nuovo capitolo dell’antologia firmata da Ryan Murphy e Ian Brennan. La quarta stagione arriverà sulla piattaforma nel mese di settembre 2026 e racconterà il caso della donna accusata di aver ucciso il padre e la matrigna con un’ascia nel 1892. Nel cast spiccano Ella Beatty, Rebecca Hall, Vicky Krieps e Charlie Hunnam, protagonisti di una storia che ha trasformato un delitto irrisolto in un’inquietante leggenda americana.

Monster: La Storia di Lizzie Borden, quando esce su Netflix la quarta stagione della serie antologica

Netflix ha annunciato la data di uscita e diffuso le prime immagini di Monster: La Storia di Lizzie Borden, quarto capitolo della serie antologica true crime creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. La nuova stagione debutterà il 17 settembre sulla piattaforma e sarà dedicata al celebre caso di Lizzie Borden, la donna accusata nel 1892 dell’omicidio del padre e della matrigna a colpi d’ascia nella città di Fall River, Massachusetts. La serie racconterà la storia di Lizzie, giovane figlia di una ricca famiglia del New England, cresciuta in un ambiente segnato da repressione, controllo e violenza psicologica. Accanto a lei ci sarà la domestica Bridget Sullivan, con cui condivide una realtà fatta di sofferenza e desiderio di libertà. Gli omicidi che seguiranno sconvolgeranno l’opinione pubblica americana, trasformando Lizzie in una delle figure più controverse della cronaca nera e della cultura popolare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso Borden ricevette un’enorme copertura mediatica negli Stati Uniti e, negli anni, ha ispirato numerosi adattamenti cinematografici, televisivi e teatrali, tra cui la serie The Lizzie Borden Chronicles con Christina Ricci e il film Lizzie del 2018 con Chloë Sevigny e Kristen Stewart. La nuova stagione approfondirà anche gli anni successivi al processo, il rapporto di Lizzie con l’ambiente teatrale e la sua controversa amicizia con l’attrice Nance O’Neill, oltre ai conflitti con la sorella Emma. La serie è ideata e scritta da Ian Brennan e prodotta da Ryan Murphy insieme a Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin e Tanase Popa. La regia è affidata a Max Winkler e Sarah Adina Smith.

Il cast di Monster: La Storia di Lizzie Borden

Di seguito, l’elenco del cast con i rispettivi personaggi:

Ella Beatty – Lizzie Borden (Protagonista della serie, interpreta la giovane donna accusata dell’omicidio del padre e della matrigna, poi assolta al termine del processo.)

Charlie Hunnam – Andrew Jackson Borden (Padre di Lizzie, una delle vittime degli omicidi del 1892.

Rebecca Hall – Abby Borden (Matrigna di Lizzie e seconda vittima dell’aggressione a colpi d’ascia.)

Vicky Krieps – Bridget "Maggie" Sullivan (La domestica della famiglia Borden, figura centrale nella vicenda e nella narrazione della serie.)

Joey Pollari – John Vinnicum Morse (Zio materno di Lizzie ed Emma Borden, considerato inizialmente uno dei principali sospettati del caso.)

Billie Lourd – Emma Lenora Borden (Sorella maggiore di Lizzie, il cui rapporto con lei si deteriorò negli anni successivi al processo.)

Jessica Barden – Nance O’Neill (Attrice teatrale e amica intima di Lizzie negli anni successivi all’assoluzione; la loro relazione alimentò numerose speculazioni.)

Oliver Spenceman – Stephen (Personaggio di fantasia creato per la serie.)

Sarah Paulson

La storia vera che ha ispirato la serie

Il caso di Lizzie Borden, una delle vicende criminali più controverse della storia americana. Accusata di aver ucciso il padre e la matrigna con un’ascia, Borden fu assolta da una giuria composta solo da uomini. La serie approfondirà non solo il processo, ma anche i pregiudizi sociali dell’epoca e il modo in cui la giustizia interpretò il caso. Con questa scelta, Ryan Murphy e Ian Brennan ampliano il percorso dell’antologia, esplorando una storia ancora oggi piena di interrogativi.

Potrebbe interessarti anche