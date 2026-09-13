Monster 4, manca pochissimo per scoprire la storia di Lizzie Borden: quando esce, trama e cast della serie su Netflix La quarta stagione di Monster è ormai vicina: otto episodi dedicati a Lizzie Borden, tra misteri, repressione e uno dei casi più celebri d’America.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Ormai ci siamo: manca pochissimo al ritorno di Monster, la serie antologica di Netflix che questa volta cambia completamente prospettiva. Dopo Jeffrey Dahmer, i fratelli Menendez ed Ed Gein, al centro del nuovo capitolo ci sarà infatti una donna. Si tratta di Lizzie Borden, protagonista di uno dei casi di cronaca nera più controversi della storia americana. Monster: The Lizzie Borden Story arriverà sulla piattaforma il 17 settembre 2026. La stagione sarà composta da otto episodi, tutti disponibili contemporaneamente. E ancora una volta Ryan Murphy e Ian Brennan promettono di trasformare un caso realmente accaduto in un racconto cupo e psicologico.

Monster 4: la trama della storia di Lizzie Borden

La nuova stagione riporterà gli spettatori nella Fall River del New England alla fine dell’Ottocento, dove vive Lizzie Borden, giovane appartenente a una famiglia benestante ma segnata da forti tensioni interne. Nel 1892 suo padre Andrew e la matrigna Abby vengono trovati brutalmente uccisi a colpi d’ascia. Lizzie finisce immediatamente al centro dei sospetti, viene processata per il duplice omicidio ma, nonostante gli indizi contro di lei, viene assolta.

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È proprio questa ambiguità a rendere il caso ancora oggi così affascinante. La serie non si limiterà infatti a ricostruire il processo, ma cercherà di entrare nella psicologia della protagonista, raccontando il rapporto conflittuale con la famiglia e il desiderio di emanciparsi da una vita fatta di pressioni e umiliazioni. Un ruolo importante sarà quello di Bridget Sullivan, la domestica di casa Borden, con cui Lizzie sviluppa un legame sempre più intenso. Il caso diventerà così anche un racconto di rabbia femminile, repressione e desiderio di libertà.

Monster 4: cast, episodi e data di uscita su Netflix

A interpretare Lizzie Borden sarà Ella Beatty, già apparsa in Feud: Capote vs. The Swans. Per l’attrice si tratta di un ruolo particolarmente importante, visto che questa sarà la prima stagione dell’antologia a mettere al centro una presunta assassina donna. Nel cast torna anche Charlie Hunnam, questa volta nei panni di Andrew Borden, dopo aver interpretato Ed Gein nel precedente capitolo. Accanto a loro ci saranno Rebecca Hall nel ruolo di Abby Borden e Vicky Krieps nei panni di Bridget Sullivan. Completano il cast Billie Lourd, Jessica Barden, Joey Pollari e Sarah Paulson, presenza ormai familiare nei progetti di Ryan Murphy. Quest’ultima interpreterà inoltre Aileen Wuornos, serial killer americana condannata per l’uccisione di sette uomini tra il 1989 e il 1990.

La particolarità della vicenda di Lizzie Borden va oltre il delitto: il suo processo è considerato uno dei primi grandi casi mediatici americani, capace di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica e alimentare una fascinazione destinata a durare per generazioni. Ora Netflix è pronta a riportare quella storia sul piccolo schermo. L’appuntamento è fissato: 17 settembre 2026, con tutti gli otto episodi disponibili da subito.

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