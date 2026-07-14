Monopoly, il nuovo reality nasconde una novità clamorosa: Netflix lancia la sfida più spietata (e costosa) di sempre Il gioco da tavolo più celebre del mondo diventa un format su Netflix in cui dodici concorrenti si sfideranno senza pietà per aggiudicarsi un montepremi ricchissimo

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il celebre gioco da tavolo Monopoly sta per diventare un vero e proprio reality show su Netflix. Lo streamer ha dato ufficialmente il via libera al progetto, affidando la produzione a Studio Lambert (la stessa firma dietro a successi come Squid Game: La sfida e The Traitors) in collaborazione con Hasbro Entertainment.

Monopoly su Netflix: come funziona il reality e quanto si vince

La prima grande anticipazioni sulla gara è il montepremi messo in palio, assolutamente da record: il vincitore si porterà infatti a casa un premio di 2 milioni di dollari. Ma come funzionerà il reality? Le regole sono semplici ma spietate: 12 concorrenti si sfideranno all’interno di una gigantesca riproduzione a grandezza naturale della classica città del Monopoli.

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All’inizio, tutti i giocatori partiranno alla pari, ma l’equilibrio durerà pochissimo. Per andare avanti bisognerà rischiare tutto, contrattare senza sosta e fare le mosse giuste. Proprio come nel gioco originale, ogni lancio di dadi o decisione strategica potrà fare la differenza tra accumulare un patrimonio e finire dritti in prigione. Come nel gioco originale, ad essere eliminato è chi finisce in bancarotta: il gioco andrà avanti in questo modo finché non rimarrà un solo vincitore che conquisterà l’intero montepremi.

Una dura lotta per ottenere i diritti di un successo annunciato

La competizione per accaparrarsi i diritti dello show è stata durissima: Studio Lambert ha battuto la concorrenza di altre 50 case di produzione. L’idea di portare il Monopoli in TV è stata una priorità assoluta per Jeff Gaspin, l’ex capo dei programmi non sceneggiati di Netflix, che si è convinto a puntare forte sul progetto anche grazie all’incredibile successo globale ottenuto recentemente dal gioco per smartphone Monopoly Go!. Ricordiamo, d’altronde, che Monopoly è in assoluto uno dei giochi da tavolo più venduti e redditizi della storia. I numeri dietro a questo brand (di proprietà di Hasbro) sono impressionanti e spiegano perfettamente perché colossi come Netflix ci stiano investendo milioni.

Quando esce Monopoly su Netflix

I casting per partecipare sono già aperti e l’uscita dello show è prevista per il prossimo anno. Nel frattempo, Studio Lambert continua a far parlare di sé: oltre a questo nuovo titolo e a Squid Game, la casa di produzione ha appena venduto a Hulu una nuova versione del suo famoso esperimento sociale, The Circle.

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