Monica Maggioni si dimette dalla Rai dopo 33 anni: resterà come autrice. Chi la sostituisce La giornalista rinuncia al ruolo di direttrice dell’offerta informativa: l’accordo con la tv di Stato per continuare a condurre i suoi programmi

Monica Maggioni lascia la Rai. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, la giornalista ed ex direttrice del Tg1 si è dimessa dalla tv di Stato dopo ben 33 anni di servizio. Maggioni continuerà comunque a lavorare come autrice esterna e a condurre i suoi programmi, In Mezz’ora e NewsRoom. Scopriamo tutti i dettagli.

Monica Maggioni lascia la Rai: perché

Lungo ben 33 anni, il legame tra Monica Maggioni e la Rai è arrivato a un punto di svolta. La giornalista milanese, 61 anni, ha infatti deciso di lasciare la tv di Stato. Entrata tramite concorso e diventata rapidamente uno dei volti simbolo della tv pubblica, Maggioni ha firmato servizi storici per il telegiornale, ha condotto Unomattina al fianco di Luca Giurato ed Eleonora Daniele, è diventata direttrice di RaiNews ed è stata anche presidente della Rai per tre anni. Nel 2021 è diventata la prima direttrice donna del Tg1, incarico che ha ricoperto fino alla nomina al vertice della Direzione dell’offerta informativa Rai. Come reso noto dal Corriere della Sera, però, Monica Maggioni si è dimessa, rinunciando proprio dal ruolo di direttrice dell’offerta informativa.

Proprio come Bruno Vespa (che non è un dipendente Rai ma è rimasto al timone di Porta a Porta e Cinque Minuti), tuttavia, Monica Maggioni continuerà a condurre i programmi. La giornalista ed ex direttrice del Tg1 rimarrà dunque alla guida di In Mezz’ora su Rai 3 (che conduce dal 2023, dopo l’addio della storica conduttrice Lucia Annunziata) e di NewsRoom su RaiPlay. In sostanza Maggioni si dedicherà in toto alla scrittura dei suoi programmi di approfondimento, come specificato dal Corriere: "Non ha nulla a che fare con il tetto degli stipendi Rai visto che da qualche settimana lo stesso tetto retributivo è stato eliminato da una sentenza della Corte Costituzionale che vale per tutto il settore pubblico, tv di Stato compresa quindi".

Il toto-nomi dei possibili sostituti: chi prenderà il suo posto

Monica Maggioni rinuncia così al suo ruolo dirigenziale in Rai, ma non alla sua carriera giornalistica e di conduttrice. L’incognita in viale Mazzini, ora, è legata al suo successore in testa alla Direzione dell’offerta informativa. Per la sua sostituzione al momento circolerebbero i nomi di Francesco Giorgino, Simona Sala (ex direttrice di Radio2), Antonio Preziosi (direttore del Tg2), Angela Mariella (oggi alle relazioni istituzionali) e Luca Mazzà, direttore per il contratto di servizio.

