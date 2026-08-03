Monica Leofreddi, la verità sull’addio (choc) alla Rai e l’approdo in Mediaset con Milo Infante: “Se non fosse stato per lui…” La giornalista, prossima opinionista di Ore 11 e Verità Nascoste su Rete 4, ha seguito il collega nella nuova avventura tv. In un'intervista i retroscena del passaggio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Con Milo Infante a Ore 11, e nel nuovo show serale di Rete 4 Verità Nascoste, ci sarà anche Monica Leofreddi. La giornalista è infatti pronta a riprendere il ruolo di opinionista inaugurato così efficacemente a Ore 14, e in un’intervista all’ANSA ora spiega perché deve tutto al collega. E per quale ragione ha scelto di seguirlo nella nuova avventura al Biscione. Ma Leofreddi ha avuto anche parole di stima per Salvo Sottile, sostituto designato di Infante su Rai 2. Ecco tutti i dettagli.

Monica Leofreddi, la verità sull’addio a Rai2 e le lodi a Milo Infante

Al fianco di Milo Infante, anche su Rete 4. Così Monica Leofreddi si presenterà al pubblico Mediaset dopo quarant’anni di lavoro in Rai, collaborazione chiusa con l’addio inatteso al gioiello sul secondo canale, Ore 14. Dal 24 agosto 2026, tutti i giorni dalle 11:00 alle 13:00, la giornalista ricoprirà infatti il ruolo di opinionista a Ore 11, nuovo show cucito su misura per le ambizioni di Infante. E il martedì sera, a partire in teoria dal 1° settembre, Leofreddi affiancherà lo stesso Infante nel programma serale Verità Nascoste.

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Proprio del rapporto con il suo collega, l’ex Rai ha parlato all’ANSA di recente, ammettendo l’importanza di Milo per la sua carriera. "Sono onesta", ha detto, "se non fosse stato per Milo, avrei avuto un ruolo sicuramente più marginale". Leofreddi ha infatti ricordato come, dopo le esperienze alla guida di Italia sul Due e Torto o Ragione, per lei in Rai si erano esaurite le possibilità di conduzione. Finché il collega non l’ha voluta come opinionista. "Milo mi ha dato una visibilità quotidiana. Nel nostro lavoro, se ci sei qualcuno si ricorda di te, altrimenti è un attimo finire nel dimenticatoio".

Per gratitudine, quindi, Leofreddi si sarebbe mossa con Milo una volta maturata la scelta di abbandonare Viale Mazzini. Ma questo non pare l’unico motivo. Perché Infante, spiega all’ANSA, "è un grandissimo professionista, mette anima, coerenza, professionalità e onestà nel prodotto. Non fa mai sensazionalismo e, anche davanti a certi scoop ha lavorato in sottrazione preferendo rinunciare pur di non nuocere a qualcuno. Il pubblico ha percepito questa serietà e si è fidato".

Ecco perché, aggiunge con una punta di sano orgoglio Leofreddi, è "davvero onorata. Non era affatto scontato che Milo mi volesse ancora al suo fianco e che Mediaset mi accogliesse in questo nuovo progetto. Adesso voglio godermi questo momento senza guardare troppo avanti: ogni cambiamento porta con sé energia e nuovi stimoli".

Le difficoltà dopo la maternità e le parole di Leofreddi su Salvo Sottile

Tra gli aspetti meno piacevoli della sua carriera, Leofreddi ha anche ricordato le difficoltà arrivate dopo aver partorito: "Dopo la maternità è stato difficile tornare a lavorare. Il mondo dello spettacolo può essere spietato e, a volte, lo è anche il pubblico. La mia è una professione precaria e totalizzante: la scelta di dedicare più tempo alla famiglia mi ha sicuramente penalizzata, ma molte donne si trovano a dover affrontare questo tipo di decisioni". Una fase da cui è uscita brillantemente grazie (anche) al supporto di Infante.

Ma l’enorme apprezzamento per il collega non impedisce a Leofreddi di trovare ottime parole anche per chi, su Rai 2, sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Milo. "Salvo Sottile", conclude la giornalista, "è un grande professionista e farà sicuramente bene. Quando si lascia una trasmissione resta sempre un po’ di nostalgia, ma nel nostro lavoro si va avanti e si costruiscono nuove esperienze".

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