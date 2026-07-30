“Quando torno dove vado?”, Monica Leofreddi sceglie Milo Infante: l'errore della Rai e il nuovo ruolo a Mediaset Dopo quasi 40 anni in Rai, la conduttrice è pronta a seguire Milo Infante nei nuovi programmi Mediaset: un video social con Manuela Moreno svela il cambiamento.

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Un addio arrivato quasi in punta di piedi, nascosto tra una battuta e un sorriso dietro le quinte. Monica Leofreddi è pronta a chiudere un lungo capitolo della sua storia televisiva in Rai per iniziare una nuova avventura al fianco di Milo Infante a Mediaset. A svelare il cambiamento è stato un piccolo momento catturato lontano dalle luci della diretta, diventato la ‘quasi ufficializzazione’ del suo addio alla Tv pubblica dopo un rapporto durato quasi 40 anni.

Monica Leofreddi e l’addio alla Rai: il siparietto con Manuela Moreno

Il momento chiave è arrivato nel backstage degli studi de La Vita in Diretta, dove Manuela Moreno e Monica Leofreddi, amiche prima che colleghe, si sono lasciate andare a uno scambio affettuoso. Nel video pubblicato sui social dalla giornalista Rai, la conversazione sembra iniziare come un semplice saluto prima delle vacanze: "Ti guardano tutti, mia madre è pazza di te", dice la Leofreddi all’amica. Ma presto il siparietto assume un significato diverso. Alla domanda "Quando vai in vacanza?", Leofreddi risponde: "Domani", aggiungendo poi una frase sibillina che lascia intuire il suo futuro professionale: "Ma soprattutto… Quando torno dove vado?"

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Poco dopo arriva il passaggio più significativo: "Sei la mia ultima visita in Rai… dell’estate. E dell’inverno". Moreno, con espressione emozionata, replica: "Ma tu sei sicura? Mi mancherai".

Un dialogo che, insieme al messaggio pubblicato dalla collega a corredo del video – "In bocca al lupo amica mia. Mi mancherai" – ha di fatto ufficializzato il trasferimento della conduttrice verso Mediaset al seguito di Milo Infante, suo amico di lunga data e compagno d’avventura nelle ultime edizioni di Ore 14.

Per Monica Leofreddi è la conclusione di un rapporto durato oltre quarant’anni con il servizio pubblico. La conduttrice romana, nata nel 1965, è entrata in Rai nel 1984 dopo gli inizi nell’emittente locale GBR e da allora ha costruito una carriera che l’ha vista protagonista di programmi di informazione, sport e intrattenimento.

Monica Leofreddi con Milo Infante a Mediaset: i nuovi programmi su Retequattro

Il nuovo capitolo professionale nasce da un rapporto televisivo consolidato. Monica Leofreddi e Milo Infante hanno già condiviso diverse esperienze sul piccolo schermo: tra queste L’Italia sul 2, dove hanno lavorato insieme dal 2003 al 2007, costruendo una coppia televisiva apprezzata dal pubblico di Rai 2. Negli ultimi anni il loro legame professionale si è rafforzato con Ore 14, programma di approfondimento condotto da Infante, nel quale Leofreddi è stata presenza fissa come opinionista.

Ora per la conduttrice si profila quindi una nuova sfida accanto al collega, che nelle scorse settimane ha ufficializzato il suo trasferimento a Mediaset. Il progetto prevede la sua presenza nei nuovi programmi di Milo Infante, con Ore 11 su Retequattro e il programma di prima serata Verità Nascoste.

Resta anche un interrogativo sul ruolo della Rai in questo addio. La televisione pubblica perde un volto storico che negli ultimi anni, però, aveva progressivamente trovato meno spazio da protagonista. L’ultimo programma affidato a Monica Leofreddi come conduttrice principale è stato Torto o ragione? Il verdetto finale, andato in onda su Rai 1 dal 2014 al 2017. Successivamente il suo percorso in Rai è proseguito soprattutto attraverso partecipazioni come opinionista e presenza fissa in programmi condotti da altri, tra cui ItaliaSì! e Ore 14. Una collocazione che stride con il passato di una professionista che, tra la seconda metà degli anni Novanta e i primi anni Duemila, era stata uno dei volti più riconoscibili e apprezzati del panorama televisivo italiano.

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