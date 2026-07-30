"Ho nascosto dietro una parrucca quello che mi accadeva": così Monica Guerritore dopo la fine della chemio, poi le scuse e la bella notizie L'attrice racconta per la prima volta i quattro mesi di lotta contro un tumore: sei cicli di chemioterapia affrontati in silenzio senza rinunciare al lavoro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Con un video su Instagram, in poche ore ha commosso il web: Monica Guerritore rompe il silenzio su un capitolo della sua vita tenuto lontano da riflettori e cronache. Mentre l’Italia la applaudiva per il suo esordio alla regia con Anna e per l’interpretazione di Anna Magnani, l’attrice viveva in realtà una battaglia personale, affrontata con la stessa disciplina di sempre: lavorare, non fermarsi, non far trapelare nulla. Una lotta contro un tumore, con cicli di chemioterapia affrontati con coraggio e tenacia e che oggi, a cure ormai concluse, ha deciso di condividere con parole toccanti.

Monica Guerritore ‘rinasce’: "Ho finito il ciclo di chemio di 4 mesi"

Monica Guerritore ha raccontato di aver affrontato negli ultimi mesi un tumore, vissuto in privato e accanto ai suoi affetti. L’attrice ha spiegato di essersi sottoposta a quattro mesi di chemioterapia, precisando che "è tutto rientrato", e ha condiviso la sua esperienza in un video sui social. Durante un controllo periodico era emerso un valore anomalo: "il CA 125 (un marcatore tumorale, ndr.)". Dopo il consulto con il suo oncologo, ha iniziato le cure: "Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di 6". La prima terapia è arrivata prima della partenza per Nizza, dove era impegnata con l’opera "Le Villi": "Nemmeno per un momento ho pensato di rinunciare. Ce la farò, mi sono detta, e sono partita". La musica e il teatro l’hanno aiutata ad affrontare il percorso: "La bellezza della musica, le messa in scena, Puccini, mi hanno distolto dal pensiero del cammino che avevo appena cominciato".

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Dopo il ritorno a Roma sono arrivati gli effetti della chemioterapia: "Le prime ciocche di capelli hanno cominciato a lasciarsi andare. Mi ricordo, ero sul divano, ho abbracciato mio marito, la mia roccia, e ho pianto". Nonostante tutto, Guerritore ha continuato gli impegni per il film Anna: "Dovevo andare avanti e per andare avanti non dovevo far trapelare nulla. Da brava attrice ho nascosto dietro una parrucca, una frangetta e un taglio strano di capelli quello che mi accadeva. Non era di me che dovevo parlare, ma del film".

Monica Guerritore: il ringraziamento speciale, l’amore della famiglia e le scuse al pubblico

Oggi l’attrice ha concluso il percorso di cura: "Ora ho finito, ho finito tutte e sei le chemio. È andato tutto molto bene grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici". Poi un ringraziamento speciale: "Ringrazio tutti quelli che per questi quattro mesi hanno capito che c’era qualcosa, mi hanno sorriso e hanno parlato d’altro. Ho toccato con mano la solidarietà e l’umanità delle persone, un regalo che esiste." Ha poi ricordato il sostegno della famiglia: "L’amore attorno è tutto per chi subisce questo trattamento. Le mie figlie sempre vicino a portarmi il cappuccino di tè. E mio marito sempre con me, mano nella mano, giorno e notte, soprattutto la notte".

Infine ha deciso di raccontare pubblicamente la sua esperienza: "A voi amiche del mondo chiedo scusa, non ne ho parlato, lo faccio ora, con le mie parole, sinceramente". Guerritore ha anche annunciato l’arrivo del suo film Anna su Sky Primafila dal 1° settembre 2026.

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