Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Monica Guerritore: i due mariti e chi sono le figlie Maria e Lucia (nate dal primo matrimonio)

L'attrice è stata sposata in prime nozze con il collega Gabriele Lavia. Poi alcune brevi relazioni e l'incontro con l'attuale compagno, il politico Roberto Zaccaria. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mentre Rai 1 si prepara a ospitare Monica Guerritore come "ballerina per una notte" a Ballando con le Stelle, la vita della celebre attrice torna al centro dei riflettori, tra legami importanti, successi e qualche piccolo rimpianto familiare. Guerritore è attualmente sposata con Roberto Zaccaria, noto politico e dirigente pubblico, ma il suo primo marito è stato il collega Gabriele Lavia. Da quella relazione, l’attrice ha avuto due figlie, Lucia e Maria, anche loro impegnate nel mondo dello spettacolo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Monica Guerritore, l’amore con Gabriele Lavia e il secondo matrimonio

Il primo grande amore di Monica Guerritore è stato l’attore Gabriele Lavia, con cui ha condiviso non soltanto il lavoro ma anche la costruzione di una famiglia. Dalla loro relazione sono nate infatti due figlie, Maria e Lucia Lavia. Lucia ha scelto la stessa strada artistica e lavorativa della madre e del padre, e oggi recita con passione, mentre Maria si è affermata come agente di spettacolo e manager dietro le quinte. Guerritore, da sempre attenta alle scelte delle figlie, racconta di aver trasmesso loro la solidità e la capacità di ‘arrampicarsi’ nella vita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Dopo la fine del matrimonio con Lavia e altre relazioni importanti – compresi Giancarlo Giannini e Giancarlo Leone – Guerritore ha incontrato Roberto Zaccaria, politico e professore di diritto conosciuto nel 2001. I due si sono sposati nel 2010, formando una nuova famiglia allargata: anche Zaccaria, infatti, ha due figli dal suo primo matrimonio, Stefano e Caterina. "Da quando c’è lui", ha raccontato Monica a Vanity Fair, "presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ammorbidirli attraverso la cultura, di far ragionare sulle cose che accadono".

Il rapporto con le figlie e il trauma della separazione

Nella sua vita privata Monica Guerritore ha attraversato anche momenti duri. Le figlie, Maria e Lucia, hanno sofferto la distanza causata dagli impegni artistici dei genitori, spesso lontani per lunghe tournée. Poi è arrivata la separazione, decisamente traumatica. "Quando i miei genitori si lasciarono", ha raccontato una delle figlie, "avevo sei o sette anni. Non me li ricordo mai in una situazione di amore con baci e coccole. Soffrivo più di ogni altra cosa la loro lontananza per il lavoro, facevano anche nove mesi di tournée".

Superati i traumi dell’infanzia, oggi le due figlie di Monica Guerritore sono più vicine che mai. Mentre la madre, orgogliosa delle strade che hanno intrapreso, dice di non nutrire aspettative particolari su di loro. L’unica cosa che le importa è che siano felici.

Potrebbe interessarti anche

Monica Guerritore

Monica Guerritore, chi è il marito Roberto Zaccaria: gli ex amori, la gelosia per un film e cosa fa oggi

L’iconica attrice romana è sposata da ormai 13 anni con il noto politico e dirigete ...
Non uccidere con Miriam Leone su Netflix

Miriam Leone sublime su Netflix: in questa serie noir toglie il respiro

Una thriller psicologico che svela le ombre di una detective tormentata. Miriam Leon...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, anticipazioni domenica 2 novembre 2025

Domenica In e Da noi a Ruota Libera, il focus (doloroso) su Ballando con le stelle e paura per Fialdini infortunata

Le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda oggi - 2 novembre 2025 su Rai 1....
Ballando con le Stelle anticipazioni 8 novembre 2025

Ballando con le Stelle, la decisione di Andrea Delogu e Francesca Fialdini: serata di verdetti e addii

Le anticipazioni della settima puntata (8 novembre): Delogu e Fialdini a rischio rit...
Vita Da Carlo, la Stagione Finale della serie con Carlo Verdone arriverà in streaming su Paramount+

La vita di Carlo Verdone tra caos familiare e sorprese pazzesche in questa serie Tv: il trailer è da urlo

Carlo Verdone torna sugli schermi ed è già caos: la stagione finale della serie Vita...
Alessandro Gassmann video

Alessandro Gassmann, dopo 'Un professore' arriva su Rai 1 con un legal drama

Smessi i panni di Dante Balestra, l'attore torna nel ruolo di un avvocato pieno di d...
Tragedia aerea sfiorata a New York (ma il capitano è sotto accusa)

Tragedia aerea sfiorata a New York (ma il capitano è sotto accusa)

I film in onda in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: Tom Hanks comandante glacia...
Domenica In cosa successo puntata 2 novembre 2025

Domenica In, Venier difende Sgarbi: "La botta finale". E Pasquale La Rocca geloso di Barbara d'Urso: "Ecco perché"

Nella puntata di Domenica In, dalla gelosia di La Rocca al rapporto di Rosolino con ...
Vittoria Puccini fa a pugni con l'amnesia in questa miniserie su RaiPlay

Su RaiPlay Vittoria Puccini fa a pugni con l'amnesia in questa serie: il dramma è imminente

L'attrice fiorentina veste i panni di Monica, una donna affetta da una grave amnesia...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

L'attore Vittorio Grigolo

Vittorio Grigolo
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Valentina Persia

Valentina Persia
Gabriele Gard

Gabriele Gard

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963