Monica Guerritore: i due mariti e chi sono le figlie Maria e Lucia (nate dal primo matrimonio) L'attrice è stata sposata in prime nozze con il collega Gabriele Lavia. Poi alcune brevi relazioni e l'incontro con l'attuale compagno, il politico Roberto Zaccaria. Ecco i dettagli.

Mentre Rai 1 si prepara a ospitare Monica Guerritore come "ballerina per una notte" a Ballando con le Stelle, la vita della celebre attrice torna al centro dei riflettori, tra legami importanti, successi e qualche piccolo rimpianto familiare. Guerritore è attualmente sposata con Roberto Zaccaria, noto politico e dirigente pubblico, ma il suo primo marito è stato il collega Gabriele Lavia. Da quella relazione, l’attrice ha avuto due figlie, Lucia e Maria, anche loro impegnate nel mondo dello spettacolo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Monica Guerritore, l’amore con Gabriele Lavia e il secondo matrimonio

Il primo grande amore di Monica Guerritore è stato l’attore Gabriele Lavia, con cui ha condiviso non soltanto il lavoro ma anche la costruzione di una famiglia. Dalla loro relazione sono nate infatti due figlie, Maria e Lucia Lavia. Lucia ha scelto la stessa strada artistica e lavorativa della madre e del padre, e oggi recita con passione, mentre Maria si è affermata come agente di spettacolo e manager dietro le quinte. Guerritore, da sempre attenta alle scelte delle figlie, racconta di aver trasmesso loro la solidità e la capacità di ‘arrampicarsi’ nella vita.

Dopo la fine del matrimonio con Lavia e altre relazioni importanti – compresi Giancarlo Giannini e Giancarlo Leone – Guerritore ha incontrato Roberto Zaccaria, politico e professore di diritto conosciuto nel 2001. I due si sono sposati nel 2010, formando una nuova famiglia allargata: anche Zaccaria, infatti, ha due figli dal suo primo matrimonio, Stefano e Caterina. "Da quando c’è lui", ha raccontato Monica a Vanity Fair, "presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ammorbidirli attraverso la cultura, di far ragionare sulle cose che accadono".

Il rapporto con le figlie e il trauma della separazione

Nella sua vita privata Monica Guerritore ha attraversato anche momenti duri. Le figlie, Maria e Lucia, hanno sofferto la distanza causata dagli impegni artistici dei genitori, spesso lontani per lunghe tournée. Poi è arrivata la separazione, decisamente traumatica. "Quando i miei genitori si lasciarono", ha raccontato una delle figlie, "avevo sei o sette anni. Non me li ricordo mai in una situazione di amore con baci e coccole. Soffrivo più di ogni altra cosa la loro lontananza per il lavoro, facevano anche nove mesi di tournée".

Superati i traumi dell’infanzia, oggi le due figlie di Monica Guerritore sono più vicine che mai. Mentre la madre, orgogliosa delle strade che hanno intrapreso, dice di non nutrire aspettative particolari su di loro. L’unica cosa che le importa è che siano felici.

