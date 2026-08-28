Monica Guerritore, che male quel David mancato: "Mi ha colpito al cuore". Ora a Ballando: così l'ha convinta Milly Carlucci Dopo la delusione per i David e il percorso di cure affrontato in segreto, Monica Guerritore riparte da "Ballando con le stelle"

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Dalla soddisfazione per aver finalmente portato Anna Magnani sul grande schermo alla profonda delusione per il mancato riconoscimento ai David di Donatello. Gli ultimi mesi di Monica Guerritore sono stati un susseguirsi di emozioni opposte, mentre l’attrice affrontava anche in segreto un percorso di chemioterapia. Ora, però, è pronta a cambiare pagina e a tornare davanti al pubblico con una sfida completamente diversa: "Ballando con le stelle". In un’intervista al Corriere della Sera, Guerritore ha ripercorso la lunga strada che l’ha portata a realizzare Anna, le difficoltà affrontate lontano dai riflettori e la scelta di accettare l’invito di Milly Carlucci.

Monica Guerritore, La gioia per "Anna" e la delusione ai David

Per Monica Guerritore, realizzare Anna è stato un percorso durato tre anni. Un progetto nel quale l’attrice ha investito tempo, energie e una parte importante della propria vita artistica, fino a riuscire finalmente a portare il film al pubblico. "I grandi personaggi li tieni dentro talmente a lungo che poi lasciarli andare è difficile. Ora Anna scivola via piano e affonda nel fiume della memoria. Ma sono serena, perché non scomparirà ma continuerà a raccontare la sua storia su Sky Primafila e NOW", ha raccontato l’attrice. Il percorso, però, non è stato soltanto fatto di soddisfazioni. Tra i momenti più difficili c’è stata l’esclusione di Anna da tutte le categorie dei David di Donatello. "L’esclusione di Anna da tutte le categorie dei David di Donatello mi ha colpita al cuore. Ancora adesso mi vengono le lacrime gli occhi. L’ho vissuta come un’ingiustizia."

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A quella delusione si è aggiunto un periodo personale particolarmente complesso. Durante la promozione di Anna, infatti, Guerritore aveva scelto di non rivelare di essere sottoposta a chemioterapia. Non voleva che la sua condizione personale finisse per spostare l’attenzione dal film. "Nei mesi della presentazione del film ero ossessionata dal tenere il segreto. Sarebbe stato tutto un: "Come stai? Come ti senti?". Non volevo distrarre da Anna che finalmente stava arrivando ai suoi traguardi.". La stessa Guerritore ha parlato delle difficoltà quando aveva appuntamenti pubblici e a ritirare i riconoscimenti ottenuti dal film:"Avevo paura di mostrarmi in pubblico con la parrucca, il trucco pesante… ma non volevo rinunciare a ritirarli".



Monica Guerritore e la nuova sfida a Ballando con le stelle

Dopo tre anni trascorsi sul progetto dedicato ad Anna Magnani, Monica Guerritore è pronta a cambiare completamente registro e a tornare in televisione. Lo farà con "Ballando con le stelle", dove sarà una delle concorrenti della nuova edizione. L’idea era nata quasi per scherzo, dopo il tango ballato dall’attrice a novembre. Milly Carlucci le aveva fatto una proposta precisa: "Tu devi fare la concorrente". La risposta di Guerritore era stata altrettanto diretta: "Sì, ciao". A giugno, però, con il percorso di Anna ormai avviato, la conduttrice è tornata alla carica e questa volta l’attrice ha accettato. "Quando me lo ha riproposto, a giugno, il film aveva già fatto la sua strada e ho immaginato di stringere, a passo di danza, ancor di più il bel rapporto col pubblico iniziato con Anna."

Per Guerritore sarà anche un graditissimo ritorno su Rai 1 dopo molti anni: "Dopo 10 anni, con Ballando con le stelle torno su Rai 1 dove ho fatto tante fiction molto amate".

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