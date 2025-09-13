Monica Bertini contro chi ha diffuso i suoi fotomontaggi online: "Hanno chiari problemi sociali, divento una furia" La conduttrice Mediaset si racconta tra la battaglia contro i contenuti manipolati e l’attesa per la nuova stagione del programma domenicale di Canale 5.

Monica Bertini è pronta a una stagione intensa, che la vede al centro di due fronti molto diversi. Da un lato il ritorno in TV con Pressing – Nel cuore dello sport, dall’altro una lotta personale che ha deciso di portare avanti senza esitazioni, quella contro i fotomontaggi e i deepfake che hanno colpito lei e molte altre donne.

Monica Bertini la denuncia dei fotomontaggi a sfondo sessuale

La giornalista non ha fatto mistero della rabbia e dell’amarezza provate quando ha scoperto che immagini manipolate circolavano online a suo nome. Prima erano fotomontaggi legati a truffe, poi sono arrivati contenuti a sfondo sessuale. A quel punto ha scelto di non tacere e di agire. Ha sporto denuncia alla Polizia Postale e si è affidata a un team di avvocati, spiegando di voler portare avanti questa battaglia anche per chi non ha la stessa forza di esporsi: "Dal momento che le mie foto vengono trasformate, facendo credere che io sia dedita a determinati atteggiamenti che non mi appartengono, lì divento una furia", ha raccontato, chiarendo che il problema va oltre la sua persona: "Su quei siti finiscono anche madri, figlie, adolescenti, donne che non c’entrano nulla con quel mondo".

Il ritorno in TV con Pressing – Nel cuore dello sport

Parallelamente a questa battaglia, Bertini si prepara a tornare in onda. Da domenica 14 settembre guiderà insieme ad Alberto Brandi la nuova edizione di Pressing – Nel cuore dello sport, che quest’anno allargherà lo sguardo oltre il calcio. L’idea è quella di dare spazio anche ad altre discipline e soprattutto alle storie dietro i protagonisti: "Avremo un’attenzione sui personaggi, non ci limiteremo a raccontare quello che è successo nel weekend sportivo", ha spiegato. Per lei lavorare con Brandi è anche motivo di emozione personale: "Alberto è un maestro, un punto di riferimento, e io da ragazza lo guardavo alla conduzione di programmi come Guida al Campionato e Controcampo. Ritrovarmi oggi al suo fianco è davvero speciale".

Le novità della stagione

La squadra del programma si arricchisce con volti nuovi, tra cui Clemente Russo, che porta con sé la credibilità dell’atleta e la spontaneità del personaggio televisivo. Bertini si dice curiosa e fiduciosa: "Ho sempre avuto la sensazione che quello che trasmette sia la realtà, e questo è un aspetto che mi piace molto". Tra sfide professionali e battaglie personali, la conduttrice mostra la stessa determinazione che il pubblico conosce da anni, con energia, autenticità e passione, quello che l’hanno resa una delle voci più solide della TV sportiva italiana.

