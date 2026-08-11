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“Non ho mai fatto niente del genere”, Monica Bellucci rompe il tabù dei 40 anni e rivela cosa conta davvero per lei

Nel film di Tortorici, l'attrice italiana interpreta una madre tormentata e aggressiva, molto lontana dalla sua immagine. Ecco cos'ha rivelato Bellucci.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Monica Bellucci torna a stupire tutti, di nuovo. Questa volta, però, dimentichiamoci i ruoli che l’hanno consacrata. A Locarno, dove è stato presentato in anteprima Ketticè di Giovanni Tortorici, l’attrice ha raccontato a Variety un’esperienza fuori dagli schemi: niente fascino magnetico, stavolta, ma un personaggio scomodo, rabbioso, quasi comico nella sua disperazione. Ripensa a un set in cui pigiama e pantofole hanno preso il posto del solito glamour. Un ruolo che parla di frustrazione e decadenza, e che segna una svolta nella sua carriera. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Monica Bellucci su Ketticè: "Questa donna ha rinunciato alla sua femminilità"

In un’intervista a Variety, Monica Bellucci ha parlato di Ketticè, il film di Giovanni Tortorici presentato in anteprima a Locarno, in cui interpreta una madre infelice e frustrata. "Non ho mai fatto niente del genere", ha raccontato l’attrice. "Ero sul set in pigiama, con un coltello in mano e le pantofole ai piedi. Questa donna ha rinunciato alla sua femminilità." Ambientato a Palermo nel 2012, il film segue Giulio, un adolescente smarrito, e il difficile rapporto con la madre. "È una donna infelice, amareggiata, con una sorta di rabbia repressa, ma non ha modo di sfogarla." Il personaggio ha anche una dimensione tragicomica: "Minaccia il marito con un coltello, ma nessuno ha paura di lei. Urla, è aggressiva, ma tutti sanno che non andrà da nessuna parte. Non avrebbe il coraggio di cambiare vita. Alla fine, è la loro schiava".

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Monica Bellucci: "Ciò che mi piace del mio lavoro è l’elemento sorpresa"

Bellucci ha elogiato Tortorici e i giovani interpreti del film, sottolineando il valore del confronto con i nuovi registi: "Loro arrivano con il loro universo, il loro punto di vista e il loro entusiasmo, e io arrivo con la mia esperienza." L’attrice continua a scegliere i ruoli seguendo l’istinto: "Ciò che mi piace del mio lavoro è l’elemento sorpresa. Mi piace quando i registi mi propongono idee a cui non avevo pensato, anche se lavoro in questo settore da tanti anni. Conservo ancora l’entusiasmo e la passione per il mio lavoro."

Parlando della maturità professionale e delle opportunità per le attrici adulte, conclude: "I nostri corpi cambiano, ovviamente, ma possiamo esprimere altri aspetti della vita che prima non potevamo. Non avrei mai potuto fare ‘The Birthday Party’ a 30 o 40 anni. Avevo bisogno di più esperienza per rappresentare questo tipo di emozioni." E aggiunge: "Amo quello che faccio e sono molto grata di avere ancora la possibilità di fare cose interessanti. Ma la vita è più importante. La vita è più forte dell’arte."

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