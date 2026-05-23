Monica Bellucci, diva materna sul red carpet di Cannes: il gesto dolcissimo che ha illuminato l'evento
L'attrice italiana torna sulla Croisette con due film e conquista il red carpet in total black e atteggiamento materno
Il Festival di Cannes ha messo agli atti il grande ritorno di Monica Bellucci sul red carpet, dopo sette lunghi anni di assenza. L’attrice, da sempre legata alla kermesse francese che l’ha eletta tra le sue icone, si è presentata quest’anno con ben due lavori in programma: Butterfly Jam del regista russo Kantemir Balagov e, soprattutto, il noir in concorso ufficiale Histoires de la nuit, diretto da Léa Mysius. Fin dal suo arrivo, Bellucci ha riaffermato la sua natura di diva, rimanendo fedele a quell’estetica dark, essenziale e sensuale che caratterizza da sempre le sue apparizioni sulla Croisette.
Un gesto materno sul red carpet
L’emozione del tappeto rosso è stata segnata da un momento particolarmente tenero. Durante la passerella per la première di Histoires de la nuit, l’attrice ha sfilato tenendo per mano, in modo spontaneo e quasi materno, Tawba El Gharchi, la bambina di 11 anni che recita al suo fianco nella pellicola. Bellucci ha assunto il ruolo di guida protettiva di fronte alla folla e ai flash dei fotografi, scambiando sorrisi complici con la giovanissima collega e regalando al pubblico un’immagine di grande dolcezza materna che ha ridefinito il tono del red carpet, pur rimanendo "diva" anche in questa veste "familiare".
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Il look firmato Fendi
Per l’occasione, Bellucci ha indossato un abito total black della collezione autunno/inverno 2026-2027 di Fendi, che segna il debutto di Maria Grazia Chiuri per la maison. Il vestito racconta una storia di contrasti, unendo la fluidità del pizzo macramè a motivi floreali con la struttura geometrica di inserti in pelle liscia nera posizionati sulle spalle, sulle maniche e sul colletto a camicia, completati da un’alta fascia effetto bustier in vita. A spezzare la classicità dell’insieme, una cerniera dorata sul bustino lasciata parzialmente aperta per mostrare un importante girocollo in oro bianco e diamanti. Il beauty look è stato completato da capelli sciolti con frangia a tendina e uno smokey eye intenso.
"O invecchi, o muori"
Il fascino mostrato sul red carpet si riflette in una prova d’attrice complessa e priva di filtri glamour. In Histoires de la nuit, Monica Bellucci interpreta Cristina, una pittrice italiana dal carattere freddo, ruvido e solitario, che vive in una zona rurale. La vicenda si accende quando la famiglia dei suoi vicini di casa, composta da Nora, Thomas e dalla figlia Ida, organizza una festa di compleanno a sorpresa. La quiete viene interrotta da tre sconosciuti che si aggirano nei pressi della proprietà e si autoinvitano alla serata, innescando una tensione che farà riemergere segreti nascosti da tempo. A 61 anni, l’attrice ha accettato la sfida di interpretare un personaggio distante dal suo temperamento mediterraneo, mostrando con fiera autenticità i segni del tempo e della maturità.
"Questo ruolo non avrei potuto farlo a trent’anni o a quaranta: nemmeno con il trucco sarebbe stato possibile. Per capire davvero un personaggio così, devi aver vissuto" afferma, aggiungendo: "Credo che nella vita ci siano solo due possibilità: o invecchi, o muori. Io preferisco decisamente invecchiare e vivere la mia vita".
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